一番賞藏詐炮2／管理法規牛步！玩家只能自保！ 高手傳授2大撇步「抗坑」

由於現行法規制度「罰則過輕」，對於一番賞黑心業者而言，根本不痛不癢，導致亂象越來越多，在法規不完備的狀況下，玩家只能自保，在臉書社團擁有20萬粉絲的一番賞業者「丰哥」傳授2招「抗坑撇步」：數籤紙和對序號。

台北市近3年共有16起一番賞消費申訴案件，面對一番賞亂象，台北市政府消保官不定期稽查店家。（圖／台北市政府法務局）

台北市近3年共有16起一番賞消費申訴案件，「私下解決」、「倒楣認栽」的黑數當然更多，為了解決一番賞亂象，今年3月，台北市政府推出《一番賞相關遊戲商家指引》，台北市議員正督促市府比照夾娃娃機的《自助選物店自治條例》，制定《一番賞自治條例》以利管理。目前台北市政府經查核一番賞商家違規屬實，除可根據《消費者保護法》處以「損害額5倍以下」懲罰性罰金（若以一張籤紙300元為例，罰金最高1,500元），並可要求店家限期7天內改善，經複查仍違規，則能依《台北市政府消費者保護自治條例》，處以店家2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並可按次處罰，以維護消費者權益，不過，前提得要「業者限期改正而屆期不改正」才能處罰。

「一套一番賞完售，保證獲利超過1萬元，黑心業者幾乎都同時開賣50套到100套，因此如果沒有法令可以強制勒令停業，只能處罰2萬元到10萬元，對於黑心業者來講，根本不痛不癢！更好笑的是，現在確實有消保官在稽查，但他們稽查的時候，都會穿上印著『消保官』的背心，我請問你，這要怎麼查？消保官當然要跟秘密客一樣，暗中消費進行調查啊！」在臉書社團擁有20萬粉絲的一番賞業者「丰哥」表示。

丰哥說，在法規不完備的狀況下，玩家只能自保，他進一步傳授2招「抗坑撇步」，「最簡單的方法，就是數一數已經被抽了幾張籤紙？還剩下幾張籤紙？兩者相加總數對不對？這是最直接的方式，另外，每一套一番賞的籤紙，都有相同的專屬序號，這是絕對無法作弊的，所以玩家在數籤紙的時候，也要對一下籤紙的序號。」

在法規不完備的狀況下，一番賞玩家只能自保，在臉書社團擁有20萬粉絲的一番賞業者「丰哥」傳授2招「抗坑撇步」：數籤紙和對序號。上圖的二維條碼與英字母「XCGB」即為序號。（圖／攝影組）

長期關注一番賞議題的台北市議員陳宥丞表示，日本以《景品表示法》管理一番賞業者，只要商品設計或宣傳方式讓消費者「誤認中獎機率、價值、內容」而被誘導購買，就可能違法，如果發生「藏籤」、「混籤」、「誤導中獎率」等情況，主管機關依法最重可處2年以下徒刑或300萬日圓（約新台幣60萬元）以下罰金，若為法人、公司，最高可罰3億日圓（約新台幣6,000萬元）並勒令停業。

「台北市不能停留在『商家指引』階段，更不能等待中央立法，必須率先填補制度的缺口，才能真正杜絕不肖業者，恢復市場秩序。」陳宥丞呼籲，台北市政府目前要儘快做到四件事：建立「業者登錄清冊」，讓合法店家能被看見，同時讓違規店家無所遁形；制定「透明揭露規範」，籤池與籤數必須公開，籤盒也要放在可視範圍，不可低於櫃台；成立「公開資訊平台」，揭露業者違規紀錄；推動「神秘客稽查」，由消保官實際抽賞蒐證。

台北市議員陳宥丞認為，台北市政府面對一番賞亂象，不能停留在「商家指引」階段，更不能等待中央立法，必須率先填補制度的缺口，才能真正杜絕不肖業者。（圖／陳宥丞臉書）

言品法律事務所律師劉文瑞提醒，若一番賞業者被證實刻意隱匿獎項，恐會涉及詐欺罪，最高可處5年以下有期徒刑。台北市警局則表示，消費者一旦發現一番賞商家疑涉詐欺，可撥110通報或撥市民熱線1999檢舉。

