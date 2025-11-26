一番賞藏詐炮3／便利超商一番賞較有保障？ 「2大新地雷」曝光

[FTNN新聞網]記者方炳超／調查報導

一番賞在台火速崛起，連鎖便利商店也紛紛搶食商機，形成一股「全民抽賞」風潮，然而，便利商店一番賞卻因店員業務量龐大、管理制度不健全，消費糾紛跟著越來越多！

一番賞在台火速崛起，連鎖便利商店也紛紛搶食商機，消費糾紛跟著越來越多，FTNN實測數家開賣一番賞的便利商店（右圖），並未發現相關缺失；左圖為網紅「蹦闆」呂育銓踢爆另一名網紅游否希的「iPhone15一番賞」活動涉嫌詐欺畫面。（圖／Youtube@Bomb1988、攝影組）

FTNN調查，便利商店一番賞最常見的爭議是「大獎短少」，曾有玩家在便利商店「包籤」卻沒有抽到大獎，事後店家調查發現，原來是店員過於忙碌，忘記公布已經抽過的籤紙與送出的獎項，此外，也有玩家在便利商店抽籤前，要求店員先確認籤紙數量，意外發現數量短少而發生糾紛。對此，在臉書社團擁有20萬粉絲的一番賞業者「丰哥」也認為，便利商店員工的工作量確實相當繁雜，「協助玩家抽完一番賞後，可能馬上又要補貨、結帳、沖咖啡等等，一時忘記貼出已經抽出的籤紙，實在情有可原，不過，普遍便利商店員工沒有受過一番賞的完整訓練，是一個必須趕緊解決的問題。」

廣告 廣告

FTNN實測數家開賣一番賞的便利商店，並未發現相關缺失，店員都在玩家開完籤後，立馬將籤紙貼上榜單。不過，一名便利超商員工無奈地透露，便利商店的門市管理層級相當複雜，沒有決策權的第一線人員常常淪為砲灰，「一旦出現爭議，我們必須回報店長或公司，後續進度卻時常遲遲沒有消息，面對消費糾紛當事人詢問，我們真的不知怎麼回答？通常消費者表明考慮尋求法律途徑解決，才有區域主管現身處理。」可見便利商店開賣一番賞的同時，是否已經具備完善的制度與管理能力，已經成為躲不掉的公共議題。

有業者推出一番賞APP，承諾打造一個絕對公平、公正、公開的「無憂一番賞」抽獎平台，能否打敗具有觸感與臨場感的「實體一番賞」（如圖），有待市場考驗。（圖／一番桑臉書）

事實上，面對一番賞的大餅與爭議，已有業者推出一番賞APP，承諾會以最透明的機制、最豐富的正版品項，打造一個絕對公平、公正、公開的「無憂一番賞」抽獎平台，解決「實體一番賞」資訊不透明、籤數易操控、後續難處理的三大痛點，只是沒了抽籤的觸感與臨場感，玩家究竟買不買單？仍然有待市場考驗。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。

更多FTNN新聞網報導

一番賞藏詐炮1／花500元爽坑1萬元！ 老司機親揭「一番賞A錢3大奧步」

一番賞藏詐炮2／管理法規牛步！玩家只能自保！ 高手傳授2大撇步「抗坑」

4天蒸發1,323點不要怕！邪惡第5波還沒到！ 老手：「2指標達陣」啟動大行情

