一番賞「藏籤」亂象多！北市首訂立商家指引

▲北市法務局消保官針對一番賞，在西門町萬年大樓及台北車站地下街的23間店鋪進行抽查。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 來自日本的「一番賞」近年台灣頗受歡迎，不過同時也爆發藏籤等消費爭議。不僅造成消費者受騙，也重創誠信商家。為遏止相關黑箱操作，法務局今（3）日表示，已協同台北市商業處訂定全國首創的《一番賞相關遊戲商家指引》，明確要求業者應揭露獎項內容、獎池現況與抽取流程，並採取常態性聯合稽查方式，確保指引落實，打造公開透明、公平誠信的遊戲環境。

台北市長蔣萬安就職3週年，北市法務局公布今年成果與未來展望。針對全真瑜珈（True Yoga）無預警結束營業造成眾多消費者權利受損，除第一時間提醒消費者得採取的權利保障措施外，法務局積極拜會相關優良消保團體，成功促成承接團體訴訟，協助大量受害者共同求償，降低個別消費者的訴訟成本，共同追究業者責任，不讓受害者在求償的路上孤軍奮戰。

為遏止相關黑箱操作，法務局已協同台北市商業處訂定全國首創的《一番賞相關遊戲商家指引》，明確要求業者應揭露獎項內容、獎池現況與抽取流程，並採取常態性聯合稽查方式，確保指引落實，打造公開透明、公平誠信的遊戲環境。

法務局亦就業者無預警倒閉的消費預防機制，與各目的事業主管機關合作，期能提前預警掌握。對於市面上陸續發生多起業者無預警倒閉事件，導致消費者在無法取得商品或繼續享受服務的情況下，仍遭資融業者依約催繳分期款項。為避免消費者受到「倒閉仍要付錢」的二次傷害，法務局已明確要求資融業者，不得向消費者主張未取得商品或服務的對價。

法務局表示，資融業者應確實遵循《臺北市消費者保護自治條例》第10條與台北市租賃商業同業公會「先買後付（BNPL）自律規範」，當商品或服務提供者停業或無法履約時，資融業者應立即停止向消費者催繳，並協助釐清契約履行情形。

在今年10月16日召開的跨部會研商會議中，多家資融公司明確表示，若遇到企業倒閉或無法提供後續服務時，會依消費者實際使用比例計算費用、停止收款或協助終止分期付款契約。金管會也在會中表示，資融租賃公司已自今年9月15日起分階段納入《金融消費者保護法》監管，未來將強化契約告知、利費率揭露，以及禁止不當催收等規範。

法務局表示，將持續提供市民更便利的法律諮詢服務，從法規治理、教育宣導、業別稽查到跨機關協力等面向，全方位強化並提升消費保護措施，攜手市民共創安全、安心、幸福的生活環境。明年1月，法務局將首度結合相關局處、行政法人及企業，與雙北8所大學的法律學院合作，舉辦「市政運作與地方法制實務研習」寒假實習計畫，透過市政實務參訪，啟發在學青年學子對公共服務的熱情，培育兼具理論與實務專業的法制人員。

