一番賞「藏籤」等亂象多 北市研擬是否訂自治條例

周末地下街人山人海，不少民眾被牆上的一排排紙板吸引，上頭有的已經貼滿紙籤，有的還空蕩蕩，這是來自日本的一番賞，花費百元就有機會抽中熱門IP大獎，近年十分受歡迎，不過同時也讓不少民眾怕怕的。

逛街民眾胡先生說：「基本上感覺都是有做籤，而且價格也比日本貴了一倍。」

逛街民眾曾先生則表示會擔心，「因為價格都不一樣，之前有在報那個萬年大樓的事件。」

過去一番賞，爆發多起藏籤爭議，根據統計北市消費申訴2024年8件、2025年5件，另外從2024年至今，法制局更已經辦理12場次稽查。

不過，仍然有相關業者透過台北市議員反映，認為市面上欠缺管理機制，恐怕讓不肖業者傷害整個產業。

北市產發局長陳俊安指出，「商業處這邊有先訂了一個相關的指引，給業者作為一個依循的參考，後續我們大概就會找相關的業者也好、相關的團體也好，討論說這樣的機制，是不是有需要去升高它的法律位階。」

品牌再造學院院長王福闓表示，「單一店家的一個負面消息，而影響消費者他的上門意願，其實對其他的店家，尤其是有認真去設計、而且是具有一定公平性的店家，也會覺得是不理想的，所以他也會希望說，如果今天有一個外部的法規，消費者的信任度是能夠跟著增加。」

產發局預計年底前完成意見蒐集與彙整，確定是否訂定自治條例再擬定法規；行銷學者則樂觀其成，認為相關規定升高法律位階，對於商圈的整體觀感管理，都是正向效果。