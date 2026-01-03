番路三寶門保安府 x 議長張明達攜手企業家及信徒熱心公益 捐助善款物資助弱勢戶過寒冬

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】擁有精緻廟宇建築工藝，極具宗教文化特色的番路鄉「三寶門保安府」，是嘉義縣內規模相當大的廣澤尊王廟。

為發揮廣澤尊王扶世濟民的慈悲精神，在三寶門保安府主委王豐榮和議長張明達及旅北企業家陳志育號召下，多間企業和善心人士共捐助現金180萬元以及大批物資濟助貧苦弱勢，3日發送給每戶紅包3,000元、物資1份，共有6百多戶弱勢家庭受惠。

保安府主委王豐榮表示，廣澤尊王神威顯赫，許多信徒都受過其恩澤，感謝眾多企業和善心人士大力捐助響應此次公益活動，宏揚廣澤尊王慈悲善行，關懷照顧在地許多邊緣戶，也讓廟宇增添一件熱心公益事蹟。

此次捐助的企業包括新北市三重區企業家董事長陳志育捐款180萬元；雲林縣企業家曾順元、吳清泉、許洺銚、魏誌成 、魏隆評等董事長及台中縣大里國際傑人會、三寶門保安府等民間團體也慷慨解囊捐助大批物資回饋地方，希望以善的循環，讓受助家庭感受到廣澤尊王保佑鄉里的精神，為社會注入正能量。

番路鄉三寶門保安府於民國71年開始籌建，主委王豐榮來自台中，因冥冥中受到尊王指示委託，從原本無深入信仰，又是外地人的情況下，來到完全沒有地緣關係的嘉義縣協助建廟。歷經授賜籌備、規劃、付諸籌建、施工、安裝、泥朔、訂版、繪制、修正，由原來的簡易小廟、至整體竣工、順利落成，前後耗時長達30年之久，總花費超過2億元。近年來更發揮廣澤尊王扶世濟民的慈悲精神，每年過年前號召善心企業家捐款和物資濟助番路鄉和竹崎鄉共600多戶弱勢家庭，讓他們度過一個寒冬，受助戶都滿滿感激。

由於近年來國內詐騙案頻傳，許多民眾受害，嘉義縣中埔分局警方為了防範民眾受騙，今天由分局長曾裕景親自率領員警到場，不僅表達對寒冬送暖-賀歲金發放活動的支持，更帶領員警向民眾進行反詐騙宣導，推廣「識詐、防詐、拒詐」的重要性。曾分局長除說明當前常見詐騙手法，如假冒客服、網購詐騙、投資詐騙以及近期普發1萬元現金訊息詐騙等，特別針對年長者易遭詐騙之假公務機關，如：假檢警、假國稅局、假健保局…等，並強調近期嘉義縣政府舉辦2026臺灣燈會，詐團以不實徵才資訊，誆騙民眾各資及金融帳戶，呼籲大家提高警覺，若有疑問可撥打110或165反詐騙專線查證。

