番路推廣生物防治果實蠅 第一名可獲5000元禮券

嘉義縣番路鄉公所推動生物防治果實蠅，今年首度提供參賽者誘引罐等設備，還拍影片教導使用方法。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉以「柿子故鄉」聞名，為推動生物防治果實蠅，避免造成果實蠅對柿子等水果危害，番路鄉公所將於3月至11月舉辦「果實蠅防治競賽」，今年首度免費提供誘捕果蠅設備資材給參賽者，以及最高獎金第一名5000元商品禮券等獎勵。

番路鄉公所表示，去年丹娜絲颱風致果實受損無法採收，部分老農無力採收殘果，讓果實蠅繁衍嚴重，鄉內柿子、柑橘等果實若遭果實蠅叮咬，品質、價格會受影響。

公所表示，輔導農民採用農業試驗所推動的以「含毒甲基丁香油」、引誘錠搭配誘引罐等方式誘殺果實蠅，舉辦果實蠅防治競賽，但因之前未提供設備與資材，果農參賽興致缺缺，且難以辨識誘捕的果實蠅來源，今年首度提供參賽者誘捕設備與資材，藉此提高農民參加意願，凡設籍番路鄉農民可持土地權狀等資料報名，至今已逾60人報名。

嘉縣番路鄉青年農民聯誼會長宋俊翰表示，番路是柿子主要產區，最怕果實蠅等害蟲，因鄉內人口老化，廢棄或閒置果園數量增加，果實蠅數量也逐年遞增，7月起陸續採收荔枝、龍眼、柿子、柑橘，果實蠅一叮咬恐影響品質，尤其青澀柿子遭果蠅叮咬就無法製成柿餅，農民收入恐減少。

宋俊翰說，傳統噴藥的防治方式僅能驅除果實蠅，果實蠅會從A園跑到B園，無法根治，加上國人重視農產品用藥安全，認同公所推動的生物防治方法，他在自家柑橘果園放置誘引罐誘捕果實蠅雌蟲、雄蟲都見成效。

