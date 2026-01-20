番路茶香美味上桌 青心烏龍茶油乾拌麵獲選台灣燈會伴手禮

記者黃音文／嘉義報導

嘉義縣政府今(20)日舉辦「嘉義優鮮・馬上好運—嘉義優鮮—臺灣燈會聯名及年節伴手禮宣傳記者會」，推出12項「臺灣燈會在嘉義」限定聯名伴手禮。番路鄉農會以「阿里山青心烏龍茶油乾拌麵」成功獲選為「2026臺灣燈會在嘉義—嘉義縣農特產品聯名限定伴手禮」，成為全縣僅12項入選商品之一。這項產品將阿里山世界級茶香轉化為餐桌美味，以嶄新形式進入全國燈會場域，讓旅客在節慶氛圍中品味阿里山茶的不同風貌。

2026臺灣燈會即將在嘉義盛大登場，嘉義縣政府為彰顯在地農產價值，特別策劃「嘉義縣農特產品聯名限定伴手禮」徵選活動。主辦單位從數百家通過「嘉義優鮮」認證的業者與產品中，經書面審查、包裝設計評比及市場可行性評估後，嚴選出12項代表性商品，番路鄉農會的茶油乾拌麵脫穎而出，展現高度競爭力與地方特色。本次聯名禮盒外觀以馬年燈會為主題發想，融合燈會光影元素與阿里山山林意象，營造出喜氣且具文化意涵的視覺風格。整體設計兼具節慶氛圍與品牌識別度，不僅適合作為伴手禮，也具備收藏價值，讓旅客一眼就能聯想到嘉義與阿里山的在地風土。

在產品內涵上，番路鄉農會堅持「在地原料、風味創新」的開發理念。麵體採用具產銷履歷驗證的阿里山青心烏龍原片茶葉，將茶香自然融入麵條，兼顧彈滑口感與細緻茶韻。不同於一般調味麵，此款乾拌麵以茶香為核心，呈現清雅而富層次的高山茶特色。醬料部分選用番路青農生產的100%純粹茶油，並搭配以黑豆釀造的醍醐味作為調味基底，風味清爽卻深邃。料理方式簡單，只需拌開醬料，再依喜好添加蔥花、雞蛋或黃瓜絲，即可完成一碗清雅不單薄、質樸有層次的茶香乾拌麵，適合家庭日常料理，也具備進入餐飲通路的潛力。

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，這款產品自研發到上市歷時超過一年，從茶葉選料、麵體配方、茶油比例到包裝設計，均經過反覆測試與調整，力求呈現最具代表性的阿里山風味。她指出，過去旅客對阿里山茶的印象多停留在茶葉本身，透過乾拌麵的形式，讓茶香走進餐桌日常，也讓更多年輕族群與國內外旅客，以不同角度認識阿里山茶文化。

嘉義縣長翁章梁與番路鄉農會總幹事趙幸芳介紹阿里山青心烏龍茶油乾拌麵獲選2026臺灣燈會伴手禮。(圖/嘉義縣府提供)