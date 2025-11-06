番路鄉公興社區推動植樹 嘉義智選假日酒店響應

公私合作，共同推動的「淨零共植．永續同行」植樹活動。（記者湯朝村攝)

記者湯朝村／嘉義報導

響應全球淨零減碳趨勢與 ESG 永續浪潮， 五日於番路鄉土匪山林業生態園區，由南投水保分署副分署長陳存凱與嘉義智選假日酒店總經理張芸愷英、公興社區協會理事長鄧同敬及民間企業團隊和政府單位、社區居民攜手合作，透過種植原生樹種的行動，支持山林復育、水土保持與坡地安全，為環境永續盡一份心力。共同推動的「淨零共植．永續同行」植樹活動。陳存凱希望將整個林班地種樹復育，期盼未來這些樹木可以保水固土功效，對整個山坡地的穩定有相當好的水土保持，我們希望結合社區與林業把整個林區環境造的更好，這是我們需要共同努力的方向。

近年來，氣候極端化導致強降雨、乾旱與坡地災害頻率上升，突顯生態系統的脆弱。透過植樹不僅能強化地表穩定、涵養水源，更可吸收二氧化碳、提升碳匯效益，為淨零減碳與氣候調適帶來正向助力。

當日的行動呼應 IHG 洲際酒店集團的全球永續願景計畫 「Journey to Tomorrow 明日方洲」，以「人、社區與地球」三大面向為核心，致力推動低碳營運、社區共榮與永續發展。嘉義智選假日酒店藉由實際行動落實品牌責任，展現在地企業公民的社會價值。

活動中番路鄉公興社區發展協會理事長鄧同敬分享多年來投入生態保育與坡地治理的成果，並指出跨部門合作的重要性。植樹活動，不僅象徵將綠意深植土地，也代表永續意識在企業文化與品牌價值中生根。嘉義智選假日酒店強調，永續不是單一行動，而是一段需要長期投入的旅程。每一棵今日種下的小樹，都將成為守護土地的力量，也象徵企業在社會心中種下環境責任的種子，為下一代留下更美好的未來。