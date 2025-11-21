番路鄉農會創生計畫通過 舊穀倉明年重生串連三大在地產業打造阿里山麓新文化線

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣番路鄉地方創生計畫再傳捷報，由番路鄉農會主導的「悠遊番路·柿季茶鄉」已獲行政院地方創生會報正式核定，相關工程與運作全面展開，其中最受矚目的舊穀倉活化工程，預計於明年完工，將成為旅客進入阿里山前的重要文化入口，也為番路地方產業與文化注入新的能量。

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，番路過去長期被視為「路過的地方」，這幾年農會以主動提案、主動整合為策略，逐步讓創生計畫從農會往全鄉擴散。「農會不只協助農民，更要讓整個產業環境一起變好。」她說。近年農會完成信用部、推廣部與會務空間更新，也同步精進服務品質，其中供銷部「飲冰柿茶集」展售中心113年通過國際服務品質 ISQM 認證，整體環境與服務能量更臻完善。

舊穀倉變身「閑柿喫茶館」成為旅客走進番路的文化第一站，多年未使用的舊穀倉，是本次創生計畫的核心亮點。農會規劃將其轉型為「食柿·茶廩」，結合茶飲吧、小農展售、柿染工藝展示、手作體驗與小型展演空間，讓旅客在上阿里山前就能在番路感受到地方文化的深度與溫度。

穀倉保留挑高與樸質結構，以「柿子 × 茶 × 工藝」打造全新場域，設置茶飲吧「YES, TEA 柿」、工藝展架與冷櫃展售區。農會預估啟用後每年可吸引超過兩萬人次，成為番路文化觀光的起點。

農會此次也成功串聯三個具有在地文化能量的民間單位，形成新的創生軸線：

● 欣欣水泥森活園：以工業遺址結合 XR 導覽，再現舊公田礦場與水泥廠的產業記憶。

● 逐鹿部落：以族語導覽、祭儀展演與深度文化遊程打造「阿里山文化第一站」。

● 台三產業發展協會：以柿染、漆藝與工藝教室升級，推動文創商品與工藝體驗。

三者加上農會活化後的穀倉，將構成「文化 × 工藝 × 產業 × 餐飲」的串聯路線，使番路不再只是阿里山的過境點，而是值得停留的文化小鎮。

近年來，番路鄉農會主動提出計畫、跨域整合，並積極向中央與地方爭取資源，讓地方創生從硬體更新到產業升級都有具體成果。未來，農會將以台18線與159甲縣道為文化走廊，串聯農產、觀光、工藝及社區能量，使番路在邁向永續與活力的道路上更形穩健。

趙幸芳表示「我們希望讓更多人看見番路，也讓在地人再次對家鄉感到驕傲。」

