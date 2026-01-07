番路鄉農會從偏鄉走向全台示範場域 番路柿餅產業翻轉之路吸引百家農會取經

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】位於在嘉義縣阿里山山麓的番路鄉，人口不及一萬一千人，長年被視為典型偏鄉，卻孕育出全台產量居前的柿子產業。面對交通不便、市場距離遠與產業資源有限等條件，番路鄉農會近年透過制度化經營與產業整合，逐步建構完整的柿子加工與行銷體系，成為全國農會體系爭相前往交流取經的重要示範場域。

番路鄉農會統計，114 年度累計接待超過 300 團來自全台各地的公部門、學校、旅行業者及農會體系參訪團體，交流內容涵蓋產地管理、柿餅加工流程、品牌經營與通路布局等面向，顯示番路已從單一原料產區，轉型為結合生產與加工的產業據點。

繼 12 月屏東地區多家農會總幹事專程北上參訪後，115 年初新竹地區農會亦組成交流團深入番路產區，實地參觀柿餅加工工廠，聚焦產線規劃、原料分級制度及加工管理模式。交流過程中，新竹地區各農會總幹事亦帶來家鄉具代表性的農特產品與番路鄉農會分享，透過實際產品交流，加深彼此對地方產業特色與發展模式的理解。番路的關鍵並非產量，而是透過制度設計，讓農民在價格與銷售上更有保障。

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，番路柿子產業能夠穩定發展，關鍵在於制度先行。多年來農會透過保價收購機制，保障柿農基本收益，避免因市場波動造成價格劇烈起伏，不僅穩定地方農民生計，也對全台柿子價格形成重要支撐，使產業得以長期發展。她指出，當農民收入穩定，才有意願持續投入管理果園、提升品質，產業才能形成正向循環。農會同步整合原料收購、加工流程與品質管理，讓加工端能穩定運作，也讓農民清楚知道作物去向與價值，減少產銷落差。

在理事長、常務監事與總幹事三長共同帶領下，番路鄉農會近年從制度、產業與行銷三個面向同步推進，整合原料收購、加工流程與市場通路，建立穩定且一致的品質管理體系，並逐步形塑「番路柿子」清楚的品牌識別，使產地名稱轉化為具市場辨識度的農產標誌。

此一制度成果也帶動跨區合作深化。番路鄉農會已分別與寶山、芎林、北埔、新埔、峨眉、湖口及新竹縣農會完成合作備忘錄（MOU）簽署，未來透過原料互補、加工技術交流與通路資源共享，擴大柿子加工產品的市場布局，讓農民的產品有更穩定、多元的銷售出口，降低單一市場風險。

總幹事趙幸芳進一步表示，番路鄉農會預定於117年完成興建農產食品加工廠，未來將有助於提升產能與品質穩定度，為農民提供更具保障的生產環境，帶動番路柿子產業持續升級，並在全台農業版圖中發揮示範影響力。

圖：面對交通不便、市場距離遠與產業資源有限等條件，番路鄉農會近年透過制度化經營與產業整合，逐步建構完整的柿子加工與行銷體系，成為全國農會體系爭相前往交流取經的重要示範場域，並備受肯定與讚賞。（記者吳瑞興翻攝）