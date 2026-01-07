番路鄉農會從偏鄉走向全台示範場域 番路柿餅產業翻轉之路吸引百家農會取經
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】位於在嘉義縣阿里山山麓的番路鄉，人口不及一萬一千人，長年被視為典型偏鄉，卻孕育出全台產量居前的柿子產業。面對交通不便、市場距離遠與產業資源有限等條件，番路鄉農會近年透過制度化經營與產業整合，逐步建構完整的柿子加工與行銷體系，成為全國農會體系爭相前往交流取經的重要示範場域。
番路鄉農會統計，114 年度累計接待超過 300 團來自全台各地的公部門、學校、旅行業者及農會體系參訪團體，交流內容涵蓋產地管理、柿餅加工流程、品牌經營與通路布局等面向，顯示番路已從單一原料產區，轉型為結合生產與加工的產業據點。
繼 12 月屏東地區多家農會總幹事專程北上參訪後，115 年初新竹地區農會亦組成交流團深入番路產區，實地參觀柿餅加工工廠，聚焦產線規劃、原料分級制度及加工管理模式。交流過程中，新竹地區各農會總幹事亦帶來家鄉具代表性的農特產品與番路鄉農會分享，透過實際產品交流，加深彼此對地方產業特色與發展模式的理解。番路的關鍵並非產量，而是透過制度設計，讓農民在價格與銷售上更有保障。
番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，番路柿子產業能夠穩定發展，關鍵在於制度先行。多年來農會透過保價收購機制，保障柿農基本收益，避免因市場波動造成價格劇烈起伏，不僅穩定地方農民生計，也對全台柿子價格形成重要支撐，使產業得以長期發展。她指出，當農民收入穩定，才有意願持續投入管理果園、提升品質，產業才能形成正向循環。農會同步整合原料收購、加工流程與品質管理，讓加工端能穩定運作，也讓農民清楚知道作物去向與價值，減少產銷落差。
在理事長、常務監事與總幹事三長共同帶領下，番路鄉農會近年從制度、產業與行銷三個面向同步推進，整合原料收購、加工流程與市場通路，建立穩定且一致的品質管理體系，並逐步形塑「番路柿子」清楚的品牌識別，使產地名稱轉化為具市場辨識度的農產標誌。
此一制度成果也帶動跨區合作深化。番路鄉農會已分別與寶山、芎林、北埔、新埔、峨眉、湖口及新竹縣農會完成合作備忘錄（MOU）簽署，未來透過原料互補、加工技術交流與通路資源共享，擴大柿子加工產品的市場布局，讓農民的產品有更穩定、多元的銷售出口，降低單一市場風險。
總幹事趙幸芳進一步表示，番路鄉農會預定於117年完成興建農產食品加工廠，未來將有助於提升產能與品質穩定度，為農民提供更具保障的生產環境，帶動番路柿子產業持續升級，並在全台農業版圖中發揮示範影響力。
圖：面對交通不便、市場距離遠與產業資源有限等條件，番路鄉農會近年透過制度化經營與產業整合，逐步建構完整的柿子加工與行銷體系，成為全國農會體系爭相前往交流取經的重要示範場域，並備受肯定與讚賞。（記者吳瑞興翻攝）
其他人也在看
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 144
【Follow 法人】兩樣情！二哥聯電獲外資狂掃5萬張 台積電反遭提款近450億元
台股今（7）日成交量創下8543億元的歷史天量。三大法人今日賣超360.43億元，外資則再度轉空，轉為賣超298.71億元。運達投顧分析師陳石輝認為，美股科技巨頭輝達、AMD等沒有亮眼表現激勵下，外資、投信等在短線上仍會繼續保守。觀察外資買賣超，今日價量爆增的二哥聯電獲得買超5.2萬張，台積電則持續遭賣超，甚至加大力度，今日調節2.6萬張，以收盤價計算，單日提款449億元。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 82
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
面板族群大爆發！群創亮燈累漲66%噴216億元 「這檔」拉第2根漲停炸量47萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在龍頭股台積電（2330）股價創高帶動下，台股大盤在昨（5）日突破3萬大關後，今（6）持續飆高，截至12點15分，加權指數來到...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
焦點股》台光電：Vera Rubin不採用M9材料？ 股價一度跌停
輝達執行長黃仁勳昨日在美國消費性電子展（CES）宣布下一代伺服器平台Vera Rubin已進入量產， Vera Rubin提早量產引發市場懷疑可能不採用最高階CCL（銅箔基板）M9材料，CCL龍頭台光電（2383）為全球首家通過M9材料認證的廠商，因Vera Rubin可能不採用M9材料的相關利空揣自由時報 ・ 8 小時前 ・ 7
外資瘋搶28天！「晶圓代工大廠」強鎖紅燈、逾6.4萬張買不到 00919新兵同列33檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數在歷經接連創高後，今（7）日開盤下跌163.98點至30,412.32點，最低一度下挫270.14點至30,306.16點，截至上午11...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
跟著億萬大咖布局！專家點名1月「這4檔」股票必買 搭上賺錢順風車
為了提早實現財富自由，不少人選擇斜槓經營或投入投資市場，而觀察億萬富豪與對沖基金經理人的布局方向，往往成為投資人關注焦點。根據投資媒體《Motley Fool》報導指出，多位重量級投資人不約而同重押人工智慧（AI）相關股票，且幾乎沒有理由懷疑，2026年的市場表現會與2025年出現明顯落差。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 5
台積電又熄火！跌40元至1665元 專家點名「1價位」再進場
輝達執行長黃仁勳預期今年與台積電（2330）合作規模會非常龐大，但台積電今（7）日股價再度熄火，失守1700元關卡，盤中最低觸及1665元，下跌40元或2.34%，專家表示，漲多拉回，投資人等拉回到五日線1640元附近再進場布局。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前 ・ 15
美股狂漲三年牛市結束了嗎？華爾街這樣看
根據《彭博》周一 (5 日) 報導，美股在過去三年累計大漲約 78%，寫下近年少見的強勁表現，但華爾街多數多頭人士認為，隨著市場進入 2026 年前夕，漲勢仍有望延續，卻不再如先前那般猛烈。分析師普遍預期，今年美股仍將收高，但投資人鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 3
台股攻頂3萬點後誰接棒？「AI載板、低軌衛星」雙引擎笑了 法人點名華通與「這PCB大廠」衝鋒名單
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在台積電領軍下強勢站上30,000點關卡，市場焦點開始轉向下一波具備成長想像的族群。法人研究指出，隨著AI與太空產業動...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股爆8530億元交易天量！是誰在買 專家解析
台股今（7）日震盪走低，終場收在30,435點，下跌 140 點，儘管指數回檔，但成交量明顯放大，上市成交值達8,530億元，專家表示，主要是內資與短線資金活躍，對成長型與題材股偏多操作。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 12
台股爆量資金何處來？彭金隆證實外資淨匯入「賣股錢未跑」 股價低於年線佔比高
台股大盤指數近日雖創新高、衝破三萬大關，但主要由台積電等科技股領漲，呈現觀光、傳信傳媒 ・ 7 小時前 ・ 16
達人理財／月薪3萬5到資產破億 補教老師靠押孤支翻轉人生
30歲、月薪3萬5千元的補教老師，10年後翻身資產破億！與一般投資人害怕虧損、忙著分散風險的做法不同，楊家杰反其道而行，靠著一套近乎逆人性的投資紀律：集中火力、蓋牌抱股、不停損，將人生從房貸壓力解放出來，甚至創造了一條財富上升曲線。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 15
AI伺服器需求旺＋HBM供貨吃緊！「記憶體封測大廠」飆漲停股價連4漲 攜手友達同登量價雙增王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（5）日終場漲755.23點，收30,105.04點，漲幅2.57%。受惠AI伺服器需求湧現，HBM供貨持續吃緊下，點火封測族...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家》華邦電創新高！藝人香蕉「跌到13元也沒賣」獲利6位數心情曝
台股加權指數昨(5)日首度站上3萬點大關，台積電一度飆上1695元天價，華邦電也創下歷史新高，以95.5元坐收。藝人香蕉（王俊傑）先前因持有星宇航空在股東會上發言成名，昨日他也分享自己持有華邦電股票的投資心得，直言即使「跌到13元一路漲到90元都沒賣掉」，最終在股價高點賣掉12張，獲利6位數，嗨喊「全年度的拍攝旅費完成了」，同時也向《中時新聞網》分享自己的投資過程。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 24
記憶體成燙手山芋？自營商急售3檔提3.8億逃跑 群創「連9日收紅」失血上千張淪箭靶
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（6）日終場漲471.26點，以30,576.30點作收，漲幅1.57%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超27.70億...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2
檢方續查台積電洩密案 追加起訴1員工與東京威力主管
台灣高檢署持續針對台積電洩密案進行調查，除了先前起訴3名相關工程師。最新調查顯示，另一名陳姓工程師也涉案，並且東京威力科創的盧姓主管涉嫌湮滅證據。檢方依據《國家安全法》對陳力銘求處7年有期徒刑，對陳姓工程師則求處8年8月，盧姓主管則求處1年有期徒刑。另外，6日台股開低走高震盪，盤中一度大漲300點，依然站上3萬點。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
《其他電》還在睡！鴻海265過得了？老手4點剖析
【時報-台北電】台股連2天上演拉「積」盤！昨（6）日在台積電衝上1705元下，再漲471點至3萬0576點，續創新高，相較台積電2天合計大漲120元，鴻海即使12月營收奏捷，2025年營收攻破8兆元，但股價卻在平盤上下游走，遲遲無法衝破240元，表現相對平淡。 資深分析師陳榮華表示，資金排擠、財報基期墊高是4大關鍵主因，但以鴻海2025年EPS可達15元推算，當前本益比低，下檔230元附近支撐強勁，若能站穩239.2元，股價就有機會挑戰265元的前高位置。 鴻海5日公布去年12月營收，單月營收8629億元，月增2.2%、年增31.77%，全年營收達8兆998億元，年增18.07%，雙雙改寫歷年新高，但鴻海在亮眼營收公布後，股價衝高又回落，讓許多投資者感到困惑。 陳榮華指出，市場對利多數據的反應主要取決於「是否超出預期」及「未來怎麼走」，此次股價調整的主要原因有四，包括： 1.利多出盡與獲利了結：優秀的年度和季度營收數據，已被市場普遍預期，股價在數據公布前已累積一定漲幅，當預期兌現時，部分資金選擇獲利了結，造成短線賣壓。 2.高基期挑戰：2025年第4季強勁增長超預期，為2026年第1季時報資訊 ・ 9 小時前 ・ 1
繞道買台積？ 00981A納入0050、0052 網驚：被扒2次
台積電日前創下1695元的新天價，台股隨之站上3萬點大關，多檔台股ETF也攻上新高價，不過有眼尖的網友發現，統一投信旗下主動式ETF主動統一台股增長（00981A），除了直接持有台積電外，還買進元大台灣50（0050）與富邦科技（0052），令網友們不解「這樣管理費不就被抽兩次？」。對此，「不敗教主」陳重銘解答，這是因為00981A單一持股不能超過10%，0050有6成台積電，0052則是7成，買他們就可以增加台積電。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 5