番路鄉農會攜手嘉義大學 柿葉研萃成果受矚目

(記者廖建智嘉縣報導)

番路鄉農會於31日出席由國科會產學及園區業務處指導、嘉義大學主辦的「台灣機能性作物綠色萃取聯盟—創新應用與產學成果發表會」。在受邀的眾多企業與研究團隊中，番路鄉農會為唯一參與的農會單位，展現地方農會在加工研發、產學聯結與農產價值提升上的重要角色。番路以盛產牛心柿聞名，農會近年致力推動品牌升級與技術導入，使傳統柿子產業具備更完整的加工與應用面向。



本次活動中，番路鄉農會與綠色萃取聯盟合作研發的「柿葉研萃 PersiLeaf Lab 系列」成為焦點。該系列產品以番路鄉在地柿葉為原料，由綠色萃取聯盟進行萃取製程，取得高純度柿葉萃取液，再結合嘉義大學的綠色製程技術，完整保留植物多酚與天然活性成分，成功開發出洗髮露、潤髮乳、沐浴露與洗手慕斯等清潔保養用品。此成果實質展現副產物利用與技術提升的可能性，也象徵地方農產不僅能進入加工鏈，更能透過科學化方法邁向創新應用。



番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，農會多年來持續透過保價收購穩定柿農收益，使番路鮮柿能在產季價格波動中維持穩定量能。十月份上市的「柿葉研萃 PersiLeaf Lab」系列，以天然、溫和、全家適用為主要訴求，受到市場高度肯定，不少消費者回饋使用後頭皮乾癢、敏感等狀況獲得改善。因反應熱烈，首批商品即將售罄，第二批已緊急投入生產，民眾可至飲冰柿茶集賣場或農會官網購買。



番路鄉農會持續推動食農體驗，從柿餅加工現場示範、採果課程、柿子食農教育，到阿里山茶席體驗等活動，吸引大量學校與家庭前來參與。透過體驗式教學，民眾能更直接了解柿子從產地、生產到加工的完整流程，也有效提升地方產業能見度，帶動鮮果與加工品銷售，促進產業鏈的良性循環。



展望未來，番路鄉農會表示，已啟動「柿子加工生產基地」規劃作業。農會將以高規格廠房建置、標準化生產流程及可擴充產能為核心，打造全台最具規模的柿子加工生產基地。農會強調，未來將持續深化與嘉義大學及綠色萃取聯盟的合作，並推動地方產業結合加工技術與農旅服務，打造兼具導覽、教學、手作與文化體驗的整合平台，以技術、品牌與地方創生為核心，持續推動番路農業升級，使番路的產業特色能穩健地向外延伸。

