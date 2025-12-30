番路鄉長選情 蕭博勝拚連任 林宜清擬挑戰

嘉義縣番路鄉長蕭博勝明年將爭取連任，恐遇民進黨強棒挑戰。（呂妍庭攝）

嘉義縣番路鄉已10多年由綠營掌政，現任鄉長蕭博勝以政治素人之姿，在本屆打敗民進黨提名的陳正昇，地方普遍認為，與蕭擔任社區藥師、接地氣正面形象有關，加上綠營初選分裂，讓無黨籍的蕭勝出。為重新拿回主政權，現任鄉代表會主席林宜清表態，正評估代表民進黨選鄉長，讓蕭的連任之路出現變數。

蕭博勝當選前曾當藥師經營藥局30年，本屆鄉長選舉，以53.32％、3737選票，465票之差贏過前鄉代會副主席陳正昇，中斷綠營在番路鄉的全面執政。蕭上任後，面對縣府、代表會由綠營主導政治生態，他以全民鄉長自居，爭取跨黨派支持，掌鄉政近4年，所會關係尚稱平和。

地方政壇分析，蕭博勝除個人形象清新，疫情期間親送藥物，搏得好口碑外，擔任嘉義縣藥師公會理事長時，與縣長翁章梁、議長張明達互動良好，加上民進黨曾進行鄉長人選初選民調，獲前立委陳明文系統支持的陳正昇雖勝出，但綠營內部矛盾仍在，除中間選民、泛藍支持，不少泛綠選民也把票投給蕭。

明年蕭博勝爭取連任，綠營不打算缺席，林宜清透露正審慎評估參選鄉長，加上自己也是議長服務團隊，有向張明達表示想擴大服務，也獲得張正面回應，因距選舉投票還有近1年時間，最終仍要視民進黨整體布局而定。

蕭博勝強調，他選上就是以8年任期規畫、推動鄉政，對他來說，眼前就是把分內的事做好，最困難的選舉他已經歷過，有人挑戰可能是自己做得不夠好，還要再更努力，選舉就是公平競爭，他會再努力爭取鄉親認同。