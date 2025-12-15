番路一宮廟太子元帥神尊遭竊 中埔分局警方2小時就逮獲竊賊

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣警局中埔分局番路分駐所員警執行網路巡查時發現，有民眾於114年12月13日在社群網站po文反映於114年12月10日早上7時許，在嘉義縣番路鄉下坑村某處宮廟神尊遭竊訊息。番路聯合所獲悉後主動聯繫廟方，於現場清查後發現1座三太子元帥神尊遭人竊取。中埔警分局立即成立專案小組全力追緝並鎖定1名男子涉嫌重大。

經過二小時追查就循線通知該男子到案，男子坦承不諱，並主動交付所竊取之三太子神尊。本案發生後偵辦人員積極查緝，冥冥之中又有神之助力，使得在報案2小時後即順利查獲竊嫌並同時尋回三太子元帥神尊，全案於訊後依竊盜罪嫌函送嘉義地檢署。

中埔警分局呼籲，年關將近提醒民眾作好財物防竊措施，如發現周遭有可疑人事物，請立即撥打110報案。

圖：番路鄉一間宮廟太子元帥遭竊，中埔分局番路聯合所網路巡查發現後立即展開偵辦，不到2小時就逮獲竊賊移送法辦。（照片嘉義縣警局中埔分局提供）