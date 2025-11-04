畫中有詩 施漢棋個展上曜登場

藝術家施漢棋在「The king」推出「水光瑰燦」創作個人展，讓建築和畫作相輝映，並為眾人導覽。

記者林雪娟∕台南報導

上曜集團「The king」建築正推出藝術家施漢棋的「水光瑰燦」創作個人展，作品有的氣勢磅礡，有的小品深藏蘊意，建築和畫作相得益彰！

施翰棋出身嘉義，在裱框業半工半讀，耳濡目染下，愛上藝術並拜師學藝，後轉學鑲鑽技術，再踏入珠寶設計行業，因深具美感，作品屢獲國際珠寶設計大獎肯定，近年重拾畫筆，將對色彩與光影的敏銳感受，轉化為油畫創作，呈現水光流轉與寶石質感的能量之美。

美麗的畫作需有專業導聆，施翰棋邀請愛好藝術的人們一起走進他的藝術世界，感受瑰麗色彩與心靈的對話。施翰棋表示，雖是油畫，他卻融入東方水墨的技法和意境，作品既寫實又寫意，透過色彩，展現水色山景等大自然不同境界，如〈水云間〉、〈登峰造極〉、〈天地之際〉呼應詩作「水光瀲灩晴方好，山色空濛雨亦奇」，以鮮明色彩，展現畫中有詩的深遠意境。

有趣的是，珠寶起家，施漢棋以金黃色彩凸顯作品，亮麗顏色相當吸睛，乍看或像山谷或溪水，卻取名〈財源滾滾〉，更增添寓意。

上曜邀請喜愛藝文、設計和建築人們，一起欣賞畫作。上曜表示，畫作和建築相輔相成，相互影響的藝術形式，建築提供空間架構，而畫作則是空間注入生命力，兩相結合，可創造出獨具深度與魅力作品，建築為藝術表達方式之一，「The king」成為建築和藝術融合的最佳代表。賞畫預約專線請洽二五０七二八八，展期至年底。