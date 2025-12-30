畫中有話！班克西塗鴉關懷街童

英國知名神秘街頭塗鴉藝術家班克西，選在歲末年終，再度透過畫作訴說社會議題，這次他的作品，似乎罕見重複使用先前2018年一幅壁畫當中的小男孩角色，同樣的毛帽、厚外套裝扮，新畫作再加上另一名孩童，兩名孩童在耶誕節前夕，躺在地上仰望星空。畫作出現在倫敦兩處地方，其中班克西本人證實西區的車庫上塗鴉出自他之手，另一幅更耐人尋味，出現在倫敦市中心豪宅大樓前，這座豪宅過去曾充滿爭議，一度閒置10多年，是居住正義抗議活動的焦點。其他藝術家評論，班克西的創作是為了提醒人們，溫馨團圓之際，許多兒童仍無家可歸。

兩名孩童躺在地上，穿著雨靴與厚外套，戴著毛帽，其中一人伸手指向夜空。這幅街頭塗鴉，在耶誕節前夕，悄悄出現在英國倫敦西區一排老舊車庫牆上。

廣告 廣告

幾乎同一時間，倫敦市中心的豪華公寓「中心點大樓」外，也出現了同樣的畫作。神秘街頭藝術家班克西隨後證實，西區壁畫出自他之手。畫面無聲，卻令人無法忽視。

民眾 普林斯：「在我看來 這幅畫看起來像，兩個人仰望星空 充滿驚奇，而它後面的建築就是中心點大樓，人們常常抬頭看著它 心中疑惑著，裡面到底有沒有住人，真的有人住在那裡嗎，而因為班克西經常探討社會議題，我認為這件作品可能是在談，「空閒建築」與「無家可歸的人」。」

BBC引述其他藝術家看法指出，作品出現的時間與地點並非巧合。當城市沉浸在節慶歡樂中，仍有許多孩童，在寒冬中無處可歸。

民眾 邱赫里：「一開始我以為，這可能是在耶誕節期間，描繪無家可歸者的畫面，不過現在仔細看，我覺得比較像是兩個孩子，在寒冷的冬夜裡仰望星空。」

也有評論注意到，畫中的男童，與班克西2018年作品佳節問候中的角色極為相似。那件作品，位在英國汙染最嚴重、資源最匱乏的小鎮之一。如今孩子再度出現，像是繼續發問。班克西作品向來關注社會議題，街頭並非背景，而是現實，孩子仰望的星空，隱含著城市的殘酷現實。

更多 大愛新聞 報導：

2026倒數計時！大笨鐘調校迎跨年

陪伴全球千萬人長大 小熊維尼100歲

