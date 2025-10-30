曾經以〈喝尿者〉一文獲得吳濁流小說獎的施明正，一九八八年八月二十二日晨病逝於這個曾經給予他深切傷害，卻又讓他深切眷戀的台灣島鄉……一九三五年誕生於高雄的施明正，有著俊美外貌，他有過極豐采的青春年代，寫現代詩，擅油畫，為人豪邁親切，亦是瘂弦至交。

他的四弟，施明德首次被逮捕，以叛亂罪名起訴。在那封閉的戒嚴時代，他與當時就讀國防醫學院的弟弟施明雄，同被誅連，在無數個審訊、刑求的惡夜，被宣判了五年政治獄。

施明正的小說與詩、畫並稱三絕……前輩文學家鍾肇政先生以「魔鬼自畫像」稱之施明正最傳神。小說代表作：《島上愛與死》由前衛出版社印行於一九八三年十月，卻遭查禁惡運。

在文學聚會裡，經常可見施明正手執八開大素描本，為與會作家畫像。在鍾理和文學紀念館啟用時，他許下宏願，要捐出百幅台灣作家畫像以供典藏；果然不錯，施明正以勤奮的事實證明了他最初的許諾。

他的胸前經常掛著一串純金厚重的十字架，彷彿是一個虔誠懺悔的教徒，問題是在這樣近乎狂熱的宗教氛圍中，施明正所獨具的，充滿著「魔鬼」性格的藝術家氣質，又讓人感到一種矛盾相互的撕裂與衝突……

前段文字是我一九九四年三月新書：《穿過寧靜的邊緣》（合森版）卷末的文字。不是他別致、秀異的小說犯忌，而是他的四弟施明德仍禁錮在遙遠的綠島政治獄中……他，為我畫像，而後以他專業中醫師的巧手，為我診療、推拿長坐書桌的骨肉酸痛，不收費，且以他鍾愛的俄國伏特加酒，互敬文學相與的固執。

很多年後，我影印他為我鉛筆素描的畫像，敬悼般黏貼在他的小說遺作：《島上愛與死》扉頁上，多麼珍惜、可貴的永恆紀念。

敬愛的瘂弦老師，退休後移民安住加拿大溫哥華，時而去話請安，老師一再提及知心摯友，筆名：雪桑的施明正，兩人都是有情人。