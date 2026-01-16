畫出不放棄的生命力量 「愛在畫中」巡迴展板車登場

《圖說》新北市「愛在畫中」巡迴展於板橋車站B1登場，首日舉辦開展暨捐贈儀式，檯上右一社會局長李美珍。〈社會局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市政府社會局主辦的「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展，今〈16〉日起至27日於板橋火車站B1公共空間展出，展出多件身心障礙創作者作品，透過藝術創作呈現生命韌性與多元樣貌，讓交通樞紐轉化為貼近市民生活的藝術展場。

今天同步舉行捐贈儀式，板信商業銀行由總經理曾學智代表捐贈新台幣70萬元，支持「愛在畫中」公益計畫。相關經費除用於展覽推廣外，也延伸製作以畫作為設計元素的限量文創杯墊，讓創作者作品以實用形式被收藏與分享。

新北市副市長朱惕之表示，「愛在畫中」讓社會看見身心障礙朋友永不放棄的生命力量，藝術不僅是創作，更是表達情感與療癒身心的重要媒介。他也感謝板信商業銀行多年來與市府攜手推動公益，為身心障礙者開啟更多參與社會的可能。

朱惕之指出，自民國109年至114年間，板信商銀累計捐贈金額達1600萬元，近年每年穩定投入約300萬元，支持弱勢家庭急難救助、長照機構活動及身心障礙者圓夢計畫等。

《圖說》板信商業銀行總經理曾學智(右)代表捐贈70萬元支持「愛在畫中」計畫，副市長朱惕之(左)頒贈感謝牌，感謝板信商銀多年來攜手市府推動公益。〈社會局提供〉

社會局長李美珍表示，巡展結合八里愛心教養院「陶藝．淘意」主題，展出陶板畫及陶瓷作品。院內陶藝社自民國89年成立，在專業師資長期指導下，院生克服肢體限制，投入長時間反覆練習，展現堅毅不饒的生命精神。

她說，展場設置作品主牆與便利貼互動區，邀請民眾留下祝福話語，並透過社群平台推出留言抽獎活動，延伸藝術感動至線上。第28屆「愛在畫中」巡迴展將於全市10處場域接力展出，邀請市民走進藝術，看見生命的多元與韌性。

板信總經理曾學智表示，板信商銀長期實踐企業社會責任，自109年起響應新北市「好日子愛心大平台」，成立企業志工團隊，持續支持身心障礙者社會參與，期盼拋磚引玉，邀請更多企業投入公益行列。

《圖說》陶藝作品創作者翁彥如，喜歡以花朵為題材，象徵春暖花開，也告訴眾人「只要不放棄，生命就有無限可能」的信念。〈社會局提供〉

展出作品中，創作者翁彥如為八里愛心教養院院生，加入陶藝社已10年。她分享，每件作品都需歷時近半年完成，最喜愛花朵題材，象徵春暖花開，也期許自己持續展現自信與美麗，「只要不放棄，生命就有無限可能」。

年僅5歲的簡于涵，來自愛智發展中心，其作品〈飆風少年〉以油漆刷勾勒線條、搭配繽紛貼紙，描繪少年沿途所見的多彩風景，也映照自身從無法行走、說話，到如今能拄著前臂拐緩步前行的成長歷程。

《圖說》年僅5歲的簡于涵，心思細膩、富有創造力，透過畫作也讓家人與老師看見她難以言說的內心世界。〈社會局提供〉

第28屆「愛在畫中」巡迴展覽共於10處場域展出，首站已於114年12月2日至25日在板信商業銀行總部大樓展出，後續場次包括：1月16日至27日板橋火車站B1、1月14日至2月3日美麗永安生活館、2月7日至26日台電台北南區營業處、3月4日至30日淡水馬偕紀念醫院、4月7日至5月28日衛生福利部臺北醫院、5月5日至28日捷運頂溪站、6月4日至29日亞東紀念醫院、6月3日至25日輔大醫院、6月5日至28日捷運江子翠站。