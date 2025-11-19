「畫出回憶與幸福」 彰化長輩美術館藝術療癒心靈。圖／文化局提供





「我畫的不只是顏色，更是我的回憶與心情。」今（19）日上午，彰化縣立美術館洋溢著溫暖笑聲，29位來自員林市長照中心「秀老郎」的長輩，在瓶蓋毛線創作課程中，細心編織每一條線，完成自己獨一無二的「自畫像」。活動同時舉辦「藝術處方箋 × 愛心共融日」，邀請亞洲大學護理學院副主任林君黛與秀老郎董事長邱暉智一同參與，讓藝術成為陪伴長輩心靈的橋樑。

「畫出回憶與幸福」 彰化長輩美術館藝術療癒心靈。圖／文化局提供

彰化縣已步入超高齡社會，縣府積極將文化藝術融入長照關懷。文化局與亞洲大學USR團隊合作推動「藝術處方箋」計畫，透過藝術輔療課程、創作體驗與展覽活動，鼓勵長輩及失智症族群表達情感、喚起記憶，重拾自我價值與成就感。每一幅自畫像，都承載著年長者的人生故事，透過展覽呈現堅韌、溫暖與生命力。

廣告 廣告

文化局長張雀芬表示，藝術不只是美的欣賞，更是一帖能療癒心靈的良方。「透過創作，長輩能與自己對話，也讓社會看見『老得有尊嚴、活得有光彩』的真實樣貌。」活動也呼應彰化縣每月第三週「愛心共融日」理念，打造友善無礙的共享藝文空間，讓文化平權化為具體行動。

「畫出回憶與幸福」 彰化長輩美術館藝術療癒心靈。圖／文化局提供

當天課程以「創作、互動、陪伴」為主軸，鼓勵長輩動手、彼此交流。文化局強調，「藝術處方箋」計畫不僅呼應聯合國永續發展目標SDG 3「健康與福祉」，也落實美術館社會責任，讓藝術走出展覽框架，進入生活與心靈。未來將持續與大學及社福單位合作，打造更多高齡友善、文化共融的活動，讓藝術成為最溫柔的陪伴。

「畫出回憶與幸福」 彰化長輩美術館藝術療癒心靈。圖／文化局提供

「畫出回憶與幸福」 彰化長輩美術館藝術療癒心靈。圖／文化局提供

更多新聞推薦

● 藍白合作升溫！黃國昌不排除讓位新北 稱公平機制下仍全力輔選