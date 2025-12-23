畫出尊重與共融 苗栗CEDAW性平繪畫賽表揚26位學子

▲苗栗縣政府舉辦「CEDAW大『繪』考 × 畫出性別平等」頒獎典禮。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣政府23日上午在縣府第一辦公大樓A201會議室舉辦「CEDAW大『繪』考 × 畫出性別平等」頒獎典禮，副縣長邱俐俐23日偕同社會處長張國棟等各界代表一同出席，副縣長邱俐俐表示，感謝勵馨基金會苗栗分事務所協助規劃與執行，以及多所學校師長與家長的支持與陪伴，使性別平等教育能向下扎根。她也肯定同學們的創作，認為作品不僅呈現議題，更是一種對尊重的堅持，讓社會重新思考何謂更好的共融環境。

本次比賽以《消除對婦女一切形式歧視公約》(CEDAW)為核心精神，共收到201件作品，經專業評審團審查後，選出國中組及國小組冠軍、亞軍、季軍各1名，並有優選20名，共計26位同學獲獎。得獎作品涵蓋網路霸凌、合成色情、線上騷擾、月經平權、性別刻板印象等議題，充分展現學生的觀察力與社會關懷。邱副縣長致詞時強調，性別平等不只是口號，而是落實於日常生活與網路世界的選擇與行動，縣府將持續與學校及民間團體合作，守護孩子的成長環境。

副縣長邱俐俐指出，縣府推動性別平等的重點，不僅止於制度的建立與宣導，更在於日常生活中落實尊重與安全。尤其在數位時代，新型態的傷害如網路霸凌、散布私密影像等問題，亟需社會共同正視。縣府將持續結合學校與民間團體的力量，把正確的觀念帶進校園與家庭，打造更友善、安心的成長環境，讓每一位孩子都能被好好對待。

邱俐俐進一步強調，性別平等不是口號，而是應該在生活中落實的尊重。這樣的堅持，能讓人與人之間的互動更有溫度，也更能展現彼此的理解。她特別感謝許多學子利用課餘時間，用畫筆描繪心中對性別平等的想法。雖然年紀尚小，但他們的視角清晰，懂得什麼是尊重，也明白哪些行為不應被合理化或忽視，透過作品，他們用藝術代替語言，表達了對性別平等的感受與領悟，這不只是比賽成果，更是教育扎根的展現。

縣府在推動性別平等的努力，重點不僅在制度與宣導，更在於生活中落實尊重與安全。尤其在數位時代，新型態的傷害來得快、擴散得遠，因此希望從小培養孩子懂得尊重他人、保護自己。縣府會持續與各單位及學校合作，把正確的觀念帶進家庭與校園，打造更友善、安心的成長環境，讓每一位孩子都能被好好對待。