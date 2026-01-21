畫出心中的英雄！超人力霸王降臨港都 教育局三天寫生著色比賽登場

「2026冬日遊樂園—寫生暨著色畫比賽」將於2月20日至22日，接連3天邀請學童及親子畫出心中最勇敢的超人形象。（朱窈慧翻攝）





「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日，在愛河灣及高雄港16至18號碼頭登場。今年活動以「超人力霸王降臨港都」為主軸，運用港灣景觀規劃大型主題裝置、燈光展演、見面會及碼頭樂園等互動內容。





為深化活動的教育與藝術內涵，高雄市政府教育局也將於2月20日至22日，連續三天在高雄港18號碼頭（高雄旅運中心旁）舉辦「2026冬日遊樂園—寫生暨著色畫比賽」，每日活動時間為上午10點至下午5點，邀請學童及親子一同揮灑創意，畫出心中最勇敢的超人形象。

教育局表示，希望透過結合大型城市活動的藝術競賽，鼓勵孩子走出戶外、親近港灣環境，並以創作培養想像力與美感素養，同時傳遞守護地球、關懷環境的理念，讓藝術教育自然融入生活與節慶之中。

本次活動除了由臺灣港務股份有限公司出資合辦外，飛龍文具股份有限公司亦響應贊助：凡報名參加比賽的大小朋友，每人皆可獲得一盒蠟筆；完成作品繳件後，還可參加扭蛋活動，有機會獲得限量好禮。





教育局進一步指出，考量今年元宵節落在開學後，特別安排偏遠及非山非市學校學生專車，參與冬日遊樂園燈會及相關活動，期盼讓每一位高雄學童都能共享城市節慶的溫暖與幸福，感受港都獨有的魅力。





主辦單位也邀請高雄市民及外縣市遊客，把握2月20日至22日寫生暨著色畫比賽期間，親子同行到港灣同樂，感受「2026高雄冬日遊樂園」的氛圍。相關活動資訊可至活動官網查詢，線上報名自1月24日上午10點起開放，可透過「高雄數位市民系統」完成報名。