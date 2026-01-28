畫出心中的那匹馬！正興國小學生用平板創作一百九十匹「夢想馬」

正興國小學生用平板創作一百九十匹「夢想馬」，除了象徵「百馬奔騰」，也為學生們的成長旅程精彩啟程。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

今年是馬年，高雄市正興國小六年級學生，用平板畫出心中的「那一匹馬」，把期待、情緒與未來藍圖通通放進畫面裡，其中一百九十匹風格各異的馬齊聚校園，新的一年象徵「百馬奔騰」，也為學生們的成長旅程精彩啟程。

今年適逢馬年，正興國小六年級學生在校訂藝術課程中，以「畫一匹馬，迎向自己的未來」為主題，透過數位創作描繪自我想像、生命期待與內在情緒，全體六年級學生共完成一百九十件作品，畫面中馬匹奔馳如潮，展現「百馬奔騰、迎向未來」的學習能量。

廣告 廣告

學務主任呂欣倍說，「畫一匹馬」不只是藝術課題，更是孩子描繪心情、期待與未來的方式，創作本身即是一種情緒教育；透過成果展出與肯定，為孩子注入持續前行的力量。

除實體展覽外，學校也將學生作品轉化為正興國小專屬的數位電子賀卡，讓孩子筆下的馬在螢幕上奔跑前進，象徵夢想啟程，並傳遞「馬上精彩」的新年祝福，展現藝術與科技融合的教學成果。

校長顏銘志表示，正興國小將持續深化藝術、科技與創客精神融入校訂課程，以完成一百九十匹馬的動力，為學生們打造多元展能的學習舞台，以自信奔向未來。