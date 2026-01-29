畫出心中的那匹馬 正興國小學生用平板創作190匹「夢想馬」

今年是馬年，高雄市三民區正興國小六年級學生用平板畫出心中的「那一匹馬」，把期待、情緒與未來藍圖通通放進畫面裡；一百九十匹風格各異的馬齊聚校園，新的一年象徵「百馬奔騰」，也為學生們的成長旅程精彩啟程。(見圖)

正興國小今(廿九)日說明，今年適逢馬年，該校將藝術化作孩子奔向未來的起跑線，六年級學生在校訂藝術課程中以「畫一匹馬，迎向自己的未來」為主題，透過數位創作描繪自我想像、生命期待與內在情緒，全體六年級學生共完成一百九十件作品，畫面中馬匹奔馳如潮，展現「百馬奔騰、迎向未來」的學習能量。

正興國小長期深耕藝術教育，系統性將藝術素養融入校訂課程，並結合科技應用，培養學生的創意表達與數位能力；自五年級起規劃平板繪圖課程，在藝術教師曾昱玲細緻引導下，學生從基礎操作逐步進階至創意表現，穩健累積數位藝術與科技融合的學習歷程。

本學期成果於期末休業式期間精彩呈現，學校特別將六年級學生作品輸出為大型海報展出，讓學生在學期畫下句點的同時，看見自己的努力被完整呈現，也實踐「人人皆可展能」的藝術教育理念。

學務主任呂欣倍表示，從五年級學習平板繪圖到六年級完成系列創作，是一段完整且關鍵的成長歷程；「畫一匹馬」不只是藝術課題，更是孩子描繪心情、期待與未來的方式，創作本身即是一種情緒教育；透過成果展出與肯定，為孩子注入持續前行的力量。

除實體展覽外，該校也將學生作品轉化為正興國小專屬的數位電子賀卡，讓孩子筆下的馬在螢幕上奔跑前進，象徵夢想啟程，並傳遞「馬上精彩」的新年祝福，展現藝術與科技融合的教學成果。

此外，各班遴選兩件優勝作品製作成特製紀念杯，將數位創作化為可使用、可珍藏的生活物件。學生陳芃安說，第一次拿到的「獎杯」竟然是自己的電腦繪圖作品，真的很特別，也很感動！這份別具意義的肯定，讓創作被看見、被珍惜。

校長顏銘志強調，藝術教育不只是技能訓練，更是引導學生認識自我、安頓情緒、勇於描繪未來的重要歷程；正興國小將持續深化藝術、科技與創客精神融入校訂課程，以完成一百九十匹馬的動力，為學生們打造多元展能的學習舞台，以自信奔向未來。