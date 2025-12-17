畫出「女團等級」精緻電眼！RMK 復古色調、KISSME 鑽光眼線，媚比琳X HELLO KITTY聯名、艾杜紗4款超好用眼線液筆推薦

（圖／品牌提供）

畫眼線是許多人的化妝瓶頸，手抖畫歪、線條不流暢，或是出門半天就暈成熊貓眼，是大家最害怕的噩夢。所謂「工欲善其事，必先利其器」，隨著美妝科技進步，現在的眼線液筆不僅在「抗暈染」上做到極致，更在「筆尖彈性」與「出水穩定度」上大幅升級，甚至透過物理設計來防止手震。不論你是剛入門的新手，還是追求精緻細節的彩妝控，以下推薦的這幾支眼線液筆，絕對能讓你一筆成型，眼神瞬間放大兩倍！

眼線液筆推薦：RMK 彩繪眼線液筆

富有彈性與柔韌度的筆尖，具有穩定感能流暢的舒適描繪，全新的眼線液筆正如品名般能輕鬆勾勒出生動清晰的線條。3色限量發售分別為EX-01與EX-03為珠光質地、EX-02則是霧面質感。無論哪一款色調皆能以一筆彩繪鮮明亮麗的輪廓，充分享受細膩復古色調的韻味。

（圖／品牌提供）

散發飽滿的顯色度兼具能融於眼周膚色展現自然無痕的妝效，即使作為局部的亮眼點綴，亦能呈現自然且精緻的印象。採用溫水能輕鬆卸淨的 Waterproof 防水、Smudge proof防暈染處方。筆蓋採用帶黑感色澤的銀色調設計，開啟筆蓋的瞬間，映入眼簾的繽紛色彩更顯鮮明亮眼的印象。

RMK 彩繪眼線液筆 全3色 各 0.4mL／1,100元（圖／品牌提供）

眼線液筆推薦：KISSME 超！持久極細抗暈眼線液筆

新持久成分 × 新高密著成分 強力抗淚，汗水，皮脂，眨眼摩擦也不脫落、不暈染，0.1mm極細超柔軟彈力手紮筆頭、服貼滑順不失控，輕鬆填補眼角和睫毛根部空隙，新液體調節裝置，出水流暢均勻一筆描繪，速乾配方不易沾染眼皮。2025.12月全新限定鑽光系列上市，添加質感珠光亮片，綻放如鑽石般高級感光芒，打造超持久閃耀精緻電眼。

KISSME 超！持久極細抗暈眼線液筆 0.4ml／439元、超！持久極細抗暈眼線液筆 鑽光系 20鎏金 0.5ml／469元（圖／取自 kissme.heroinemake IG、品牌提供）

眼線液筆推薦：媚比琳 X HELLO KITTY聯名 超激細抗暈眼線液抗手震版

筆管構造精準控制墨水的出水量，不斷水也絕不手震！創新0.01mm筆尖能深入睫毛根部填補間隙瞬間2倍大眼，勾勒完美電眼輪廓！獨特超發色配方能輕鬆創造出眼線的超亮漆黑感，輕易散發光線均勻折射的濃烈光澤感；有別於一般傳統眼線液的墨水僅能呈現灰霧線條，立即塑造立體輪廓，加深對比，使雙眼深邃有神！

媚比琳 X HELLO KITTY聯名 超激細抗暈眼線液抗手震版／370元（圖／品牌提供）

眼線液筆推薦：艾杜紗 絕對俐落眼線液

以柔順好上手的眼線膠筆廣受小紅書、Dcard等各大美妝論壇網友好評的日法混血彩妝品牌，推出全新絕對俐落眼線液筆，獨特筆管設計，於筆管後端嵌入「金屬配重」增加重量，有效防止手震手滑，就算是第一次畫眼線的新手小白也可以立即上手勾勒出俐落滑順線條。此外，極細筆尖與穩定出水量可輕鬆勾勒出細緻線條；顯色飽和不突兀，能清晰自然的放大雙眸；防暈抗摩擦，出油出汗也不怕暈成熊貓眼，維持完妝一整天。

艾杜紗 絕對俐落眼線液 5色 0.35mL／439元（圖／品牌提供）





