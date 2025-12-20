畫家林月嬌 讓東西方藝術相遇

「繪畫是將內心感動化為形象的過程，是靈魂與世界對話的語言。」這是林月嬌繪畫語彙的形成，也是她作品思想與情感的傳達。在冬至剛過迎新在即的歲末，林月嬌將在12月27日於中正紀念堂三樓深情舉辦一場融合東西藝術精神的視覺饗宴「當東西方相遇─詩人畫家林月嬌創作展」。

自幼熱愛繪畫創作的林月嬌1951出生，素描及水彩師從兒童美術教育家鄭明進，後向旅遊寫生大師梁丹丰學習精進，並在公職退休後跟隨留俄藝術家鍾親逸修習油畫。國際抽象畫大師陳正雄曾評論：「林月嬌的油畫充滿陽光，色彩鮮豔、層次豐富，其作品在造形的呈現上，亦可看出其不斷創新的企圖與用心。」 的確，如林月嬌的作品《人間清歡》中除繪畫技法細膩奇逸外還帶有東方水墨山水的高雅韻味，這或許是她偏愛北宋名家的文人畫有關，故當她使用油畫技法重新詮釋文人山水畫時，自然形成中國畫氣格高古、神采自生的氣韻。

愛與希望是創作理念

林月嬌表示，展名取為「當東西方相遇」是表達作品傳遞的不僅是一場藝術的相遇，更是一段心靈的旅程。她說，我希望能以詩人的情懷與畫家筆觸，跨越時空，對話於古典與現代，交流於東、西方之間。林月嬌不僅繪畫藝術涵養頗深，更多元的涉獵如書法、陶藝、插花、舞蹈、聲樂及心靈科學的領域，用來豐沛她的藝術生命與精神追求。

本次展覽代表作品《荷香光影》就呈現出她純粹又夢幻的創作風格，畫中巨大的荷葉在陽光中搖曳生姿，荷花含蓄的錯落其間，再加上使用油畫棒形成的效果，花葉細膩婉約，布局氣勢磅礡。而畫中右邊的荷葉用色大膽明亮，以不同顏色的線條蜿蜒而上又彷彿自然有序的形成花與葉輪廓，與背景的光亮相互輝映。林月嬌說，「愛與希望」是這幅作品的創作核心，所以它充滿絢爛色彩、光亮與自然和諧。問創作靈感來源？林月嬌說：「當看盡人生的起伏與繁華衰敗，最終遺留給人間的，是永不止息的愛。」她說，每幅畫作不僅是景的描繪，更是一首獻給生命的詩，一段療癒心靈的旅程。

林月嬌認為，每當她透過色彩與筆觸追求生命的真善美時，也以畫筆記錄人生的酸甜苦辣；走過困境與黑暗，終將迎來希望與光明。畫家人格特質會形成作品的靈魂與藝術價值，此次「當東西方相遇」展傳達出藝術家將東方的靜謐意境與西方的明亮色彩碰撞後的精采呈現，相信這場超越地域界線的精采藝術盛宴將會觸動每位觀者的心靈深處。