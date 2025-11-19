畫家許龍和辦個展憶母親

記者張淑娟／新市報導

一幅「火雞圖」，讓從事畫畫廿多年的許龍和，憶起甫駕鶴而去的母親。許龍和表示，九十多歲的媽媽平常還會自己種菜，身體很勇健，未料突然間就走了，如今看到媽媽種菜的畫作，以及童年常見到的火雞，總是想念起媽媽，此次以「油藝之境」在新市新港社地方文化館舉辦油畫個展，特別展出與媽媽有共同記憶的畫。

四十六歲在傳統產業當廠長的許龍和，突然覺得要培養自己的興趣，避免退休之後無所適從，就這樣他報名學畫畫，一學就七年，學成了就自己到處寫生，遊山玩水，沈浸在台灣美麗的山水中。許龍和表示，一切都有最好的安排，畫畫學成了，工廠也外移了，不只沒能退休還失業，所幸當時就有友人建議他教畫畫，就這樣畫畫接續了他的人生第二春，自此展開十一年的作畫、教畫生涯。

廣告 廣告

許龍和愛畫畫，油畫個展將在新港社地方文化館展出。（記者張淑娟攝）

許龍和日日不停作畫，一有空就往大自然覓良辰美景，並將景色畫下來，十一年來也舉辦十多次的個展，分享大家最動人的美景，廿二日也將於新港社地方文化館舉辦「油藝之境」，呈現不少靜物畫，有美麗的黃金玫瑰等瓶中花，更有山水圖，有十八羅漢山景和漓江水景，還有鄉居圖，有媽媽種著菜、成群火雞和土雞，在人物畫上有美麗的奧奧黛麗·赫本和瑪麗蓮夢露等，每一幅都有著畫時的故事，尤其那火雞圖和媽媽種菜圖，都讓他想起了一生勤勞不已的媽媽。