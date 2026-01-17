畫家鄭開翔走繪金門 水彩記錄洋樓、軍事遺跡

（中央社記者吳玟嶸金門17日電）曾在金門服役的畫家鄭開翔，返金門創作，近2年來藉水彩記錄生活，今天個人展開幕。他表示，金門有豐富洋樓、軍事遺跡等，他讓自己保持放空，盼畫出建築斑駁或塗鴉等生活感。

鄭開翔在113年3月獨自來到金門，歷經1年8個月時間走訪各地創作水彩畫，「浯島畫日子－城市觀察畫家走繪金門」個展今天在金門縣文化局開幕，展出60幅作品，場景包含各鄉鎮街區閩厝洋樓、軍事遺跡與自然景色等。

鄭開翔接受媒體聯訪表示，94到96年他在金門服役，「一直對金門有掛念」；這次回到金門，也尋訪過去待過營區，發現較大營區還在，但很多防空堡被拆掉或埋沒荒煙蔓草。但他也說，改變其實很正常，「難道真的希望金門20年都不改變嗎？」

鄭開翔表示，重返金門，特別不事先搜尋網路資訊、報導等，讓自己在地待較長時間，並保持放空，生活上可能會有意外發現。

他分享，有天到訪金門特約茶室，從附近小路走出時，發現1棵漂亮的大樹，後面有老舊的中正堂、戲院賣票場所，「上面還寫有票價多少錢等等，看到之前留下的生活痕跡，很讓人感動。」

記者詢問探索金門與其他地區差異，鄭開翔表示，在台灣迷路時，也能意外發現特別景色，但金門能看到的東西更廣泛，例如在台灣不太可能發現軍事遺跡，而眾多軍事遺跡就是金門特色之一。

根據主辦單位資訊，「浯島畫日子－城市觀察畫家走繪金門」展覽在文化局第二展場，自今天起展出至2月4日。（編輯：吳素柔）1150117