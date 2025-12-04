畫家鍾孟舜控代收管理費遭「詐騙」 前房東：認知不同

新北市 / 綜合報導

知名畫家鍾孟舜，控訴被前房東詐騙！他民國99年買房後，多年來都交由前房東代收管理費，一坪收35元，但後來卻發現，管委會一坪只收20元，他拿出當時的收據比對，上面的印章還疑似是私刻偽造的，不是管委會的專用章，對此前房東表示，自己除了繳給管委會，還有幫忙負擔清潔費、電梯保養費等等，澄清是雙方認知不同。但現在其它住戶都無法接受，已經報警提告。

畫家鍾孟舜說：「我們管委會開給我的證明書，這個才是我們管委會的印章，這個就是他自己私刻的。」拿出繳款收據控訴多年來，被前房東蒙在鼓裡，好幾戶鄰居被多收管理費，知名畫家鍾孟舜，也是受害者之一，畫家鍾孟舜說：「他一坪等於是多收了15元，那我們從每個人住的時間，到106年管委會來收為止，我們算大概是，全部加起來，大概是6萬多元(超收)。」

鍾孟舜民國99年，在新北市樹林區，買了一戶社區大樓，這層樓的住戶，都交由前房東代收管理費，沒想到106年因為前房東，積欠款項管委會直接來催繳，一坪只收20元，住戶才驚覺遭到詐騙，而多年來前房東開出的收據，疑似都是自己偽造，前房東說：「他們進駐的時候，就已經講好35元，A棟，要我負擔的部分是20元，我還有負擔A棟其它的，包括電梯的保養費，包括清潔費，他們的認定，跟我認定有差距。」澄清是雙方認知不同，現在交由調解程序處理，不過前房東爭議，還不只這一樁。

大樓主委說：「至少磁磚也要黏回去，那個鋼筋，照理講也要焊回去。」私自打通牆壁被制止後，只先用水泥補起來，主委擔心會破壞建築結構，而明明房子產權，都已經轉移給新屋主，放電表的公共區域，之前卻被前房東上鎖，還堆滿雜物，畫家鍾孟舜說：「我那天去警察局做筆錄就做了五小時，其實就是為了一個正義而已。」畫家鍾孟舜，擔任北市漫畫工會理事長，是漫畫大師鄭問的徒弟，曾任中華職棒美術設計，以棒球漫畫聞名，如今槓上前房東，決定報案提告討回公道。

