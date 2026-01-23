畫得比寫得更好 花蓮信義國小寫圖像式春聯

幼兒畫笑臉

賴校長(右)介紹不同圖像畫法

農曆春節將至，花蓮縣信義國小今（23）日邀請退休校長賴世豪到校，以融合傳統書法與現代設計的「圖像式春聯」，將生肖形象、吉祥話及圖像結合，引導學童自行創作，書寫獨一無二的春聯。



寒假前最後一天上課，信義國小校長楊文廷坦言，小朋友真的無心上課，與其讓他們「沒有效果的學習」，學校特別安排創意春聯課，讓孩子既能瞭解春節習俗，又能獲得美感經驗。



長年投入地方藝文教育，專攻水墨與水彩的賴世豪校長，擅長以趣味的方式，引導學童學習，他表示，這次學習的對象，是從幼兒園到四年級的孩子，因此，他選擇「圖像式春聯」，讓小朋友「自創春聯」。



小朋友畫下笑臉、太陽、奔跑的馬，象徵快樂與對春節的期待，楊校長表示，面對「史上最長寒假」，長達4個星期的假期，學校也希望孩子好好享受，不過，學校同時也提醒家長，務必注意孩子的健康與安全，不要3C育兒。