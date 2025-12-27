「畫我故鄉」繪畫比賽頒獎 上千名親子參與
記者翁聖權／新營報導
由立委賴惠員推動的「畫我故鄉」兒童繪畫比賽，廿七日於新營糖廠中山堂舉行頒獎典禮，現場湧入超過千名親子共同參與，氣氛溫馨熱烈。
賴惠員表示，「畫我故鄉」今年邁入第十五屆，是溪北地區孩子共同的成長記憶。主辦單位舉辦這項活動，是希望透過畫筆，引導孩子觀察生活、認識家鄉，將土地的風景、人情、產業與文化，轉化成屬於自己的色彩與故事。今年參賽特別熱烈，收到超過三千件作品，展現孩子對家鄉最純真的情感，也讓大人重新看見溪北的美好。
賴惠員指出，文化不是一蹴可幾，而是靠一代又一代慢慢累積。「畫我故鄉」走過十五年，早已不只是一場比賽，而是深植在許多孩子童年記憶中的美好片段。多年後回頭看，這些畫作會成為他們記得家鄉、認同土地的重要起點，也是城市文化薪火相傳的具體展現。
台南市姐妹連線促進會理事長黃志芳也勉勵所有參賽孩童，無論是否得獎，願意拿起畫筆描繪家鄉，本身就是一件值得驕傲的事。每一幅作品，都是孩子對土地最真誠的告白，也讓更多人透過孩子的眼睛，看見家鄉的溫度與希望。
賴惠員感謝台南市姐妹連線促進會、新鳳獅子會、麻豆獅子會、夏恩英語新營分校、小圓圓幼兒園、德盛建設、志暉企業社、聯永發交通、聯晟交通、金優美公司、祥豐汽車材料行，以及所有協辦單位、學校師長、家長與志工夥伴的長期支持，讓活動能夠持續十五年不中斷，陪伴無數孩子成長。
