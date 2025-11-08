畫我鎮北宮廟 認識工藝之美

民德國中校長蔡明昌（右）、北華里長王黃春子（左）和長興里長李茂德（左二）擔任繪畫賽評審。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

國中美術班學生最常風景寫生或是畫一些古蹟建築，宮廟的線條一般無法接觸和掌握，為此，開基玉皇宮特別邀請民德國中美術班一年級學生合辦一場「畫我鎮北宮廟」繪畫比賽，讓學生們有機會接觸到廟宇複雜的線條和傳統工藝之美，還有家長帶著小朋友前往宮廟寫生，二十六幅作品經評審後由美術班一年級學生李思誼獲得冠軍。

最能代表台灣鄉土建築特色的非宮廟建築莫屬，其複雜的線條、鮮豔繁複的色彩和各種大師的裝飾藝術，令人目不暇給，一直就是藝術家寫生的最愛。

廣告 廣告

但國中、小階段學生較少有機會畫到宮廟，因此才在北區公所媒合下舉辦此次獨特的「畫我鎮北宮廟」活動，為參賽，學生由家長親自帶來宮廟鄉野調查，感受一下宮廟的氛圍，再利用手機拍下廟宇，回家慢慢參考和構思。

民德國中校長蔡明昌表示，也可藉此機會讓小朋友接近宮廟，學習如何拜拜，親自體驗台灣獨特的民俗信仰力量，等於也間接了上了好幾堂鄉土課程。

美術班一年級學生利用兩週的時間現場觀察，或透過網路和影片去體驗北區宮廟建築之美，參賽的二十六幅作品，日前在校長室進行評審，校方除校長蔡明昌、輔導主任陳惠釧和美術老師張啟宏之外，再邀請北華里長王黃春子和本身也參與廟務的長興里里長李茂德擔任評審，比賽結果前三名為第一名李思誼、第二名周余晏、第三名：陳品橌，冠軍獎金三千、亞軍二千、季軍一千元。另外選出李雨澄等八名佳作。

「畫我鎮北宮廟」繪畫賽第一名，民德國中美術班一年級學生李思誼的作品：玉皇宮與玉皇上帝。（記者陳俊文攝）

第一名作品以玉皇宮為主題，玉皇上帝在天上俯視宮廟，底下是參與廟會活動的人潮，展現「天地人」的台灣信仰觀，用色鮮豔活潑，線條流暢優美，將來有機會作為玉皇宮各種刊物封面主視覺。