畫映交響音樂會 跨界藝術對話

「畫映—交響音樂會：跨時代的藝術對話」音樂會，結合古典音樂、影像動畫與美術典藏，串聯百年台灣藝術發展軌跡。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

ＮＴＳＯ台灣青年交響樂團十四下午二時將於台南文化中心演藝廳推出跨界鉅作《畫映—交響音樂會：跨時代的藝術對話》。展演由國立台灣交響樂團攜手國立台灣美術館、台南國家美術館籌備處共同策劃，結合古典音樂、影像動畫與美術典藏，串聯百年台灣藝術發展軌跡。

這場展演由指揮巫竑毅率領ＮＴＳＯ台灣青年交響樂團，邀請實力派歌手秀蘭瑪雅、施文彬、謝宇威、依拜．維吉同台獻藝。透過多媒體影像與現場演奏交織，畫作在光影中被重新「聽見」，旋律也在畫面裡被「看見」，帶給觀眾最動人的跨界藝術體驗。

廣告 廣告

節目以文化部推動的「重建台灣藝術史2.0」為精神，取材自國美館典藏常設展「時代印記」，以四大篇章重新梳台灣近現代藝術面貌，包括日治時期思想啟蒙、戰後民間藝術蓬勃生長、多元文化交融碰撞及兩千年後在全球化浪潮中的創作回應；以交響樂團的磅礡能量，帶領觀眾穿越百年歷史，展開一場跨時代、跨領域、跨文化的藝術對話。

南國美籌備處代理煮任黃宏文表示，透過聽覺與視覺跨域呈現，讓前輩藝術家的視覺語彙與土地情感跨越展牆，觀眾在筆觸與音符間，以聲相伴，看見藝術家的生命風景、聽見時代呼應，共同書寫屬於台灣的文化篇章。

台灣交想樂團團長歐陽慧剛表示，音樂以台灣本土作曲家為聽覺軸心，從傳統、民間到現代新創，展現台灣藝術百年的呼吸；國美館指出，希望觀眾在音符與畫面間，感受台灣藝術百年的深度與感動。電子索票洽OPENTIX兩廳院文化生活 ，紙本索票洽台南和歸仁文化中心及歸仁文化中心服務台。