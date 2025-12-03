《畫映—交響音樂會：跨時代的藝術對話》 12/14臺南文化中心登場

《畫映》將以交響樂團的磅礡能量，帶來一場跨時代、跨領域、跨文化的藝術對話。（圖：文化局提供）

NTSO臺灣青年交響樂團將於臺南文化中心演藝廳推出跨界鉅作《畫映—交響音樂會：跨時代的藝術對話》。節目結合古典音樂、影像動畫與美術典藏，串聯百年臺灣藝術的發展軌跡，並邀請實力派歌手同台獻藝。透過多媒體影像與現場演奏的交織，帶給觀眾最動人的跨界藝術體驗。

節目取材自國立臺灣美術館典藏常設展「時代印記」，以四大篇章重新梳理臺灣近現代藝術面貌，包含日治時期的思想啟蒙、戰後民間藝術的蓬勃生長、多元文化的交融碰撞，以及2000年後在全球化浪潮中的創作回應。帶領觀眾穿越百年歷史，展開一場跨時代、跨領域、跨文化的藝術對話。

演出由指揮巫竑毅率領NTSO臺灣青年交響樂團，並邀請實力派歌手秀蘭瑪雅、施文彬、謝宇威、依拜．維吉同台獻藝。透過多媒體影像與現場演奏的交織，畫作在光影中被重新「聽見」，旋律也在畫面裡被重新「看見」，帶給觀眾最動人的跨界藝術體驗。

國立臺灣交響樂團歐陽慧剛團長表示，音樂會將以作曲家張菁珊的《音樂百年組曲》開場，向臺灣當代音樂家致敬；並以《後壁溝》紀念畫家陳植棋先生，藉由聲音延續他對土地的深情。這些作品提醒我們，藝術不只是記錄過去，更持續陪伴這片土地往前走。

臺南國家美術館籌備處代理主任黃宏文表示，此次合作正是籌備處未來推動臺灣近現代美術的重要方向之一——讓藝術不再被侷限於展覽空間，而能與民眾建立更直接的交流與情感連結。國立臺灣美術館副館長汪佳政表示，《畫映》的策劃讓典藏作品以全新的方式走向更多觀眾。（陳婉玲報導）