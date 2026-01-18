畫死小當家救不回？作者宣佈休刊到這時 發文謝台網友給「建議」

日本人氣漫畫《中華一番》先前在續作中，主角「小當家」遭作者賜死，作者小川悅司甚至坦言去求助AI想辦法，引發網路熱烈討論。日前，小川悅司更宣布暫時休刊，將於1月30日恢復連載。

「小當家」遭作者賜死後，不少網友幫作者想了後續劇情，「不能搜集傳說中的七個廚具，然後對灶神許願復活嗎？」、「這個簡單，去地府參加地府廚王爭霸賽，獲得冠軍轉生機會」、「進入極樂淨土篇，打贏復活賽」，甚至有人給出借屍還魂的建議，也讓小川悅司在X上發文感謝台灣網友們，「非常感謝台灣的各位朋友提出的所有建議！我不確定能否超越大家的期望，但我會繼續思考，繼續努力，非常感謝大家對這部作品的喜愛」。

不過15日時，小川悅司宣布《中華一番！極》進入短期休刊，原定更新內容延至1月30日才會發表，並附上親筆手繪草稿向讀者致歉，草稿上可以看到小當家遞出一鍋剛炒好的料理，背後還飛出一條祥龍，不過草稿上卻寫著大大的「對不起！！」可見小川悅司對於休刊也是萬分抱歉。

