畫筆描繪家鄉情｜國際扶輪 3490 地區攜手板橋南區扶輪社舉辦「畫我家鄉暨板橋我家」學生繪畫比賽頒獎典禮

板橋南區扶輪社特別報導

由國際扶輪 3490 地區與板橋南區扶輪社攜手合辦之「畫我家鄉暨板橋我家國小國中學生繪畫比賽頒獎典禮」，於 115 年 1 月 11 日隆重舉行。活動吸引數百件作品熱烈投稿，現場氣氛熱絡，規模盛大，來自花蓮、宜蘭、基隆及新北地區的師生、家長及貴賓齊聚一堂，共同見證孩子們以畫筆描繪家鄉的豐沛創意成果。

板橋南區扶輪社長期深耕社區服務，關注藝術文化的培植與發展，自 2003 年以「板橋我家」為主題舉辦以來，至今已邁入第 23 屆，每年約有 600 件作品參與，深獲學校與家長肯定。今年度3490地區結合板橋南區扶輪社增加「畫我家鄉」主題，針對扶輪社友子女徵求作品舉辦比賽，作品委請國立台灣藝術大學四位教授擔任評審，典禮現場除頒獎外，並規劃專業攝影、作品導覽、精彩表演、抽獎同樂，以及致贈畫冊與精美禮物，讓孩子與家長留下難忘回憶。

國際扶輪 3490 地區總監張煥章於致詞中表示，孩子的畫作不只是色彩與線條，而是對家鄉、成長與陪伴的真實回應。扶輪始終相信教育的本質在於「被看見、被理解、被鼓勵」，名次不是重點，重要的是讓每一位孩子都能用畫筆說出自己的故事，留下成長的重要印記。

廣告 廣告

板橋南區扶輪社陳浚宏社長頒獎予得獎學生

板橋南區扶輪社社長亦指出，社團成立 38 年來持續投入文化紮根，感謝歷任社長與社友的無私付出，以及創意文教基金會與專業評審團隊的長期支持，讓活動得以延續並不斷深化。他強調，所有參與投稿的孩子都是「板橋我家」最佳代言人，也為板橋、土城地區注入更多人文氣息與創意活力。

地區藝術展覽慈善委員會主委表示，3490 地區為延伸藝術結合公益的精神，推動「藝義非凡」3490 地區扶輪公益藝術展覽，邀集社友眷屬提供書法與繪畫作品進行公益展出與義賣，並將所得捐贈公益團體，以實際行動落實公益服務理念。

活動最後進行抽獎活動，主辦單位致贈畫冊及精美禮物予參與學生，為典禮畫下溫馨句點。主辦單位期盼，這些畫作能成為孩子成長歷程中的珍貴記憶，也期待社會各界與扶輪攜手合作，持續關注並支援藝術教育，攜手為下一代打造充滿關懷與希望的學習環境。