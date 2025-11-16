畫筆為半世紀創作旅程記憶留影 新加坡國寶級藝術家黃意會台中開展紀念摯友三毛

總統府前資政廖了以(左2)及國美館長陳陳貺怡(右2)等貴賓出席畫展開幕儀式。





新加坡國寶級藝術家黃意會，以深厚筆觸追憶文學女作家三毛，推出《不要告別－三毛與我的台灣印記》個展，即日起至12月7日在台中葫蘆墩文化中心登場。展覽主題取自三毛作詞、李泰祥作曲的經典民歌〈不要告別〉，象徵封存記憶與情感的告白，也成為黃意會半世紀創作旅程中，最溫柔的一章。



在手工電吉他鄺老師伴奏下黃意會兩人合唱橄欖樹與不要告別。

黃意會理工背景出身卻熱愛文學與藝術，早年自習蠟染畫、紙刻畫，1983年起專職繪畫，作品曾獲法國巴黎大皇宮美術館典藏。1980年代初，他因報社副刊投稿與三毛結緣，兩人共騎車遊台東、遠行蘭嶼，留下無數難忘時光。而那趟旅程啟發創作出〈蘭嶼〉、〈美濃油紙傘〉等作品；其中〈蘭嶼〉更成為日後重訪記憶的起點。

廣告 廣告

開幕式於16日下午在豐原葫蘆墩文化中心舉行，由旅法多年的手工電吉他製琴師鄺老師與藝術家黃意會攜手開場。隨著手工電吉他溫潤的音色與歌聲流淌，兩人合唱〈不要告別〉與〈橄欖樹〉，歌聲深情悠遠，彷彿引領現場觀眾穿越時光，回到那個充滿理想與浪漫的年代，仿佛共同參與三毛與黃意會昔日的交心時光。

市府文化局副局長曾能汀出席致詞，肯定藝術跨文化交流的深遠意義；總統府前資政廖了以亦親臨現場，表達對藝術教育與文化外交的支持與期待。國立臺灣美術館館長陳貺怡讚賞黃意會以畫筆記錄時代情感，展現藝術家自由奔放的創作精神。此外，台灣引興股份有限公司董事長王慶華、資深國際策展人王琨生與葫蘆墩文化中心主任郭恬氳皆蒞臨參與，共同見證展覽開幕盛況。現場氣氛溫馨而隆重，音樂、繪畫與友情交織，宛如延續三毛筆下那份跨越時空的自由靈魂與深情呼喚。

黃意會以深厚筆觸追憶文學女作家三毛，推出《不要告別－三毛與我的台灣印記》個展

策展人賴慕芬表示，本次的主題『不要告別』，是一首80年代家喻戶曉的民歌，鳳飛飛、劉文正、黃鶯鶯競相翻唱過；作曲李泰祥老師是我的恩師，作詞正是三毛女士；”不要告別”是指把美好的記憶封印永存心中。黃意會老師自2019年起，以兩年為週期的三毛主題創作展，在新加坡、深圳展出後，這次選擇回到三毛的成長之地台灣。

黃意會表示：「三毛說，用一秒鐘轉身離開，用一輩子去忘記。我的畫，就是那漫長的一輩子。」黃意會將理性科學的背景與詩意感性融合，筆下的風景既真實又夢幻。策展人賴慕芬補充：「《不要告別》不僅是藝術家的懷念，也是一場創作能量的爆發，畫面中線條、色彩與情感交織，呈現出他對自由與生命最深的呼喚」。

黃意會1954年出生於新加坡， 1979年新加坡南洋大學畢業，同年舉辦第一次個人畫展。他自學繪畫，精通油畫、山水畫、雕塑等，是一名傳奇的畫家。創作融合西方抽象與東方山水的靈動，黃意會被譽為「自由意會派」；筆下的風景不止於自然，更流動著情感與記憶，畫面中線條、色塊與光影交錯，如詩般傳達內心的自由與任性。畫作中可見，油彩層層堆疊出情緒的深度，將懷念化為色彩的流動，讓觀者在光影之間感受「穿入花間，踩碎樹影，與日月同行」的生命能量。

1979年至今舉辦過15次個展，曾受邀至美國、荷蘭、巴黎、日本、上海、深圳及東南亞各國展出，畫作並獲國際知名銀行、新加坡航空公司與企業集團收藏，並於新加坡美術館、日本福岡市美術館、台灣國立美術館、法國巴黎大皇宮美術館等館所典藏。

黃意會台中開展活動現場嘉賓雲集

黃意會作品風格受藝術大師馬克夏卡爾(Marc Chagall) 的影響，遊離於印象派、立體派、抽象表現主義等多流派間，作品形式包括油畫、蠟染畫、水墨畫、膠彩畫、丙烯畫、紙板刻畫、數位攝影等。黃意會不用傳統的單一視角來揮灑，除讓藝術境界無佛屆外，並帶著獨特的藝術理念，跨出窠臼常規的框架；從生活中的高點去看待已知的世界，而那豐碩的景物觀，也都化身為他創意的基底素材。

作品也是自傳，在黃意會的抽象風景中運用流動的線條、鮮豔或柔和的色彩，以及誇張的形態來表達大自然的生機與和諧；融合幾何圖形或隨機筆觸，使樹葉、花瓣和枝幹呈現夢幻或超現實的效果，帶有動感與詩意。



更多新聞推薦

● 民進黨「秒回式」抹黑地方聯合治理 黃國昌：背棄小英2012「協商式民主」理念