畫筆裡的青春少年兄！台中「鳥魚‧魚鳥」黃票生特展 引領觀眾拓展藝術視野

開幕活動大合照。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】以樸拙真誠筆觸描繪日常生活的樸素畫家黃票生，今年適逢他110歲冥誕，台中市政府文化局特別策劃「鳥魚‧魚鳥—黃票生110歲冥誕紀念大展」，即日起至11月26日在大墩文化中心展出。於8日舉行開幕式，文化局副局長曾能汀出席表示，邀市民朋友一同走進這位樸素藝術大師的繽紛世界。

曾副局長表示，台中市作為文化之都，長期致力推廣多元藝術形式。「樸素藝術」是指經自學或未受正規藝術訓練而呈現獨特風格的創作。台灣樸素藝術風潮起於1970年代鄉土文化運動時期，此時崛起的樸素藝術家包括台北的吳李玉哥、台南北門的洪通、南投埔里的林淵、淡水的李永沱等人，而與他們齊名的台中地區代表，正是此次展覽主角—黃票生。

黃票生1992年壓克力作品桃園三結義。（圖/記者廖妙茜翻攝）

文化局指出，黃票生先生1915年生於彰化，後遷居台中霧峰，以務農為業。1990年高齡75歲才開始提筆作畫，憑藉直覺與情感描繪身邊的世界。於辭世前短短五年間，他創作無數充滿童趣與真情的畫作，並受邀於全台各地文化中心、美術館及藝文空間展出，受到熱烈迴響。作品更於1997年獲北美館遴選，遠赴法國巴黎馬克斯傅赫尼樸素藝術館、比利時新魯汶大學美術館展出，讓台中樸素藝術在國際間大放異彩，更被台灣藝術史家謝里法教授收錄於《台中地區美術發展史》，足見其重要地位。

黃票生1991年水彩作品鳥和魚相欣羨。（圖/記者廖妙茜翻攝）

此展策展人、同時也是黃票生之孫—藝術家黃圻文分享：「阿公大半生務農，農閒時便拿起畫筆創作。他節儉惜物，常以包裝紙、牛皮紙袋、月曆紙甚至木板作畫，沉浸於自成一格的創作天地中，雖木訥寡言，卻在畫作中盡情表達內心的童心與幽默」。黃圻文回憶，有次阿公黃票生還將農用搬運車以螢光玫瑰紅彩繪，坐在上頭宛若「青春少年兄」，這份老頑童般的生活情趣，不僅自娛娛人，至今令人難忘。

黃票生紀念大展即日起至11月26日於大墩文化中心開展。（圖/記者廖妙茜拍攝）

大墩文化中心進一步說明，黃票生的作品多取材自日常人物、花草、動物與勞動場景，風格樸實、色彩鮮麗，如同一部「生活圖畫傳記」。此次展覽以「鳥魚‧魚鳥」為題，靈感來自他筆下常見的奇幻生物—既像鳥又似魚，牠們自在悠遊於天地之間，象徵藝術家自由奔放的創造力與想像。這場紀念展除了向黃票生先生致敬，也希望藉由樸素藝術特展，拓展觀眾更多元的藝術視野。展期自即日起至11月26日止，歡迎民眾踴躍參觀，更多詳情可至大墩文化中心官網查詢。