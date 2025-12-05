畫筆迎向陽光！ 奇美醫院攜手陽光、輝瑞 讓勇氣登上博物館舞台

小陽光畫家廷廷（右二）與媽媽，以及樂樂（左二）與媽媽，在自己的畫作前合影，展現勇敢與希望的笑容。（圖：奇美醫院提供）

奇美醫院、陽光社會福利基金會及台灣輝瑞大藥廠共同主辦的「2025陽光小畫家畫展—輝灑希望．迎向陽光」，於5日在奇美博物館二樓豐收廳隆重揭幕。陽光基金會首度將燒傷顏損兒的畫作帶入博物館，更同步串聯全臺十一家醫院共同推出線上數位策展，宣示醫療不只治癒身體，更要療癒心靈。

活動邀請主辦單位代表、全臺策展醫院代表及兩位小畫家共同出席，象徵「用畫筆迎向陽光、用勇氣重建希望」的溫暖精神。奇美醫療財團法人奇美醫院院長林宏榮更親自出席，他表示，這次畫展首次走入奇美博物館意義深遠，不僅為小陽光畫作提供更廣的舞台，也讓大眾看見孩子面對傷痛的勇敢力量。

陽光基金會董事長劉陽明感性地說，從2010年的小陽光畫作徵選，到今天登上奇美博物館，每一筆色彩，都代表燒傷顏損孩子對未來的期盼；以行動支持陽光基金會小陽光桌曆逾十年台灣輝瑞大藥廠總裁葉素秋表示，輝瑞秉持「以科學為本、以人為先」信念，推動醫療創新，並重視身心靈的完整照護。

兩位小陽光畫家—廷廷與樂樂分享創作歷程。今年升上小學五年級的廷廷，一歲半時因熱水意外造成左腳嚴重燙傷，陽光基金會介入，陪伴他與家人度過漫長的疤痕照護與復健日子。今年以《與家人露營去》與《我的開心農場》作品獲獎，他鼓勵其他孩子不要害怕，也不要在意別人的眼光，勇敢面對自己。

另一位小畫家樂樂，因天生在鼻翼旁有血管瘤而接受多年藥物與雷射治療，曾因外界異樣眼光充滿恐懼。透過陽光基金會社工與心理師的支持，樂樂逐漸找回自信，如今能自在地在舞台上跳舞，也喜歡畫畫、游泳與參加社團活動展現自己。今年以畫作《我最愛的家人》獲得角色造型獎。

本屆畫展於2025年12月4日（四）至12月7日（日）在奇美博物館舉實體展覽，更同步推出線上數位策展平台，帶領觀眾走進燒傷顏損孩子的內心世界。全臺更有十一家醫院共同響應，其中，奇美醫院也是線上策展的響應醫院之一，希望這份跨越地域、連結心靈的行動能持續擴散愛的能量。（陳婉玲報導）