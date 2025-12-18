畫面公布！泰軍轟炸柬「6涉詐騙賭場飯店」 稱斬跨國犯罪根源

泰國與柬埔寨的邊境衝突持續之際，泰國皇家陸軍今（18）日證實，截至本月14日，軍方已摧毀柬埔寨境內超過6棟被跨國詐騙網絡當作據點的建築物，包括長期鎖定詐騙美國公民在內眾多受害者的賭場與飯店。

泰國軍方公布的轟炸畫面。（圖／翻攝 Royal Thai Armed Forces ）

根據《民族報》（The Nation），泰國軍方行動針對的目標，主要為此前已遭美國制裁的2處大型渡假村和賭場飯店。這些設施長期被用於針對美國公民的詐騙交易，華府已對這些財產的所有者實施金融制裁並凍結相關資產。

泰國軍方表示，這解釋了為何國際間持續呼籲停火，但各方卻未對泰國採取實質性制裁行動，連美國也僅止於表面上的和平呼籲。

廣告 廣告

泰國軍方公布的轟炸畫面。（圖／翻攝 Royal Thai Armed Forces ）

軍方表示，事實上，政府與軍隊的舉措並非在升級衝突，而是在切斷跨國犯罪的根源，保護全球民眾免受詐騙侵害。軍方並強調，這些努力不僅是為了捍衛國家主權，更是站在全球打擊新興威脅的最前線，以直接且堅決的方式應對挑戰。

根據《中央社》，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）17日出席「全球打擊網路犯罪夥伴關係」國際會議（IC-GPOS）晚宴後受訪時提到，柬埔寨境內賭場不在泰國司法管轄範圍內，並強調「若相關場所成為詐騙行動的掩護場所，泰方有必要加以處理」。

延伸閱讀

美次卿：台灣將受邀參與矽和平首屆峰會 共推供應鏈安全合作

晶片成本飆漲＋AI潮！2026年智慧型手機「出貨量恐降2.1％」

與錢同行/AI泡沫論又來？長線多頭格局未變