畫面曝光！不只宜蘭警遭撞重傷 大安警「幫蕭美琴開道報路況」也車禍骨折

副總統蕭美琴昨（5）日前往宜蘭視察時，一名執行交管勤務的24歲林姓警員遭廂型車撞成重傷，引發社會關注，沒想到，副總統車隊昨日晚間回到台北，北市大安分局交通分隊50歲曾姓副分隊長值勤開道時，也與一輛小客車發生碰撞，造成副分隊長右手骨折、四肢擦挫傷，目前住院休養中。

北市大安分局交通分隊50歲曾姓副分隊長昨日值勤開道時，與一輛小客車發生碰撞，造成副分隊長右手骨折、四肢擦挫傷。（圖／翻攝畫面）

大安分局指出，曾姓副分隊長昨晚7點值副總統特種勤務，騎車在車隊最前方查報路況及清道，沒想到行經建國南路與瑞安街244巷口時，與一輛從迴轉道開出的小客車發生碰撞，副分隊長摔車受傷，警消立刻將他送醫救治，他右手骨折、四肢擦挫傷，意識清楚。

警方指出，小客車由55歲董姓女子駕駛，雙方酒測值均為0，肇事責任仍待警方鑑識釐清。分局幹部已前往醫院關心慰問曾姓副分隊長，並協助後續休養、請假事宜。

警方後續也將持續加強教育同仁駕車安全，並提醒同仁執行勤務安全為重，也呼籲駕駛人行經無號誌路口應確實停止、查看有無來車，並禮讓幹道車先行，以避免事故發生。

至於在宜蘭遭撞的24歲林姓警員，右大腿開放性骨折，腹部出現大面積傷口，經送醫搶救後生命跡象穩定，今日已轉送台北榮總繼續接受治療。肇事的39歲徐姓男子疑似恍神才會發生事故，肇事原因也尚待釐清。

