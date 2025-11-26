畫面曝光！中壢火車站有偷拍狼「斯文男」鏡頭藏包拍女生裙底 警追人中

記者羅欣怡／桃園報導

長相斯文的男子，被網友發現偷拍女子裙底。（圖／翻攝自《內壢大小事》）

女性朋友請小心！有網友在《內壢大小事》發文，指出接連兩天都看到一名長相斯文的男子，在中壢火車站附近，標配就是手中提著黑色包包，鎖定裙裝女子，包包內疑似裝了針孔攝影機偷拍裙底風光，但因自己不是被害人，即便通報警方也無法有強制作爲，只能透過網路提醒大家注意。

網友接連兩天在中壢火車站發現偷拍狼的身影。（圖／翻攝自《內壢大小事》）

網友在《內壢大小事》發文，指出一名男子每天約在早上8時許，就會出現在中壢火車站周遭，隨機尋找目標進行偷拍。24日更拍到男子偷拍女生裙底的證據，但因為不是被害人報案，警方也無法強制觀看他的相機或手機畫面。

沒想到25日，和朋友一起倒中壢火車站時，又發現該名男子出現在同一地點，原PO報警後，警方到場時男子已經不知所蹤，怒批「我今天光是看到偷拍犯的臉就氣到發抖，很難保持冷靜面對」。

貼文曝光後，立刻引來網友討論網友則紛紛留言：「比較好的做法是當下告知被偷拍的人，然後報警抓人，不然可以請畫面中的這位小姐去警局備案，在把影片當證據」、「這樣的事實存在，報警都沒辦法處理，那…那位被偷拍的女子真的很冤」、「真的要把這種爛人挖出來」。

對此，中壢分局表示，中壢派出所於昨（25）日上午接獲民眾報案，在中壢區建國路有男子偷拍女子，警方立即派員到場，但犯嫌及當事女子均已離開，警方已掌握相關畫面，主動調閱監視畫面鎖定特定犯嫌，後續將協助被害人報案，並依法偵辦。

