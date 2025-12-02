畫面曝光！于朦朧切耳朵、右頰烙「辛」字主人現形了 他親揭2人關係

娛樂中心／綜合報導

于朦朧身故後事件至今已延燒一個月，案件疑點一一浮現。（圖／翻攝自于朦朧微博）

37歲中國男星于朦朧9月11日離世，官方火速以酒後墜樓結案，後續出現各種傳聞，不只爆出于肛門殘留多人體液，驗屍報告甚至顯示「全口無牙」，網友更扒出于生前畫面，除了提出割耳質疑外，還發現臉頰上被烙了個倒反的「辛」字，中國YTR李沐陽更揭開辛奇與于朦朧之間的不對等關係。

網友發現于朦朧右臉頰被烙下一個「辛」字。（圖／翻攝李沐陽新聞看點YT）

《李沐陽新聞看點》YT持續追蹤于朦朧命案真相，挖出網友發現于的臉上被倒著烙了「辛」字、辛奇的辛。截圖中可以看見，于右臉頰接近鬢角處，確實像有個疤痕，是個倒「辛」，網友看了紛紛驚呼，「他右臉有疤痕我有注意到，只是沒有細看是一個倒寫的辛。真的凶手不是人」、「刻字太狠了」。

網友們發現，于朦朧的右耳明顯是「接」上去的。（圖／翻攝自李沐陽新聞看點YT）

于死後各種說法瘋傳，有人說他拒絕中共高層潛規則慘遭虐殺，官方尚未針對任何傳聞做出說明。李沐陽則在頻道中說明，傳聞于出道25歲就被大佬們盯上，除了田姓女大佬外，還有天娛傳媒掌控人辛奇；新奇整型前長相和習遠平相似度極高，且名字倒著念與習近平母親「齊心」相同，懷疑兩人關係不單純。

李沐陽根據2點推測新奇與中共高層關係不單純。（圖／翻攝李沐陽新聞看點YT）

除了右臉頰出現「辛」字外，李沐陽出示網友扒出于生前參加「追光吧！哥哥」畫面，質疑右耳與臉頰的連接處有一條黑線，懷疑是被切掉一隻耳朵，後來的耳朵是「接」上去的；李沐陽說，不確定網友所言是否真實，但大家可以比對判斷一下，後續又傳出生前戴電子腳鐐，遭到監控的傳聞。



