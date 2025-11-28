畫面曝光！代客料理海鮮大縮水 整包大蝦「72→61」他們衝廚房見鐵證

國際中心／綜合報導

消費者買了一袋海鮮請餐廳代客料理，白蝦上桌直接縮水11隻。（圖／翻攝微博）

代客料理偷暗槓海鮮！漁港購買新鮮海產後，在現場找餐廳代客料理，一口吃進鮮美，但有消費者偷進行測試，清點好蝦子數量後交給餐廳水煮、辣炒，豈料上桌竟短少11隻，他們直接衝進廚房理論，撞見鐵證，業者當場道歉但強調「沒有偷吃」。

消費者直接衝進廚房理論。（圖／翻攝微博）

一群人在大陸青島地區消費，買了蝦子、螃蟹請餐廳代客料理，已經算過一共有72隻蝦，但經過烹煮後再上桌數量縮水，水煮37隻、辣炒24隻，足足少了11隻。消費者直接上廚房理論，親眼見到鐵盤上放著9隻蝦，而且根據大小、種類、料理態樣一看就是同一批。

店家百口莫辯認錯，但強調沒有偷吃。（圖／翻攝微博）

業者一開始還想狡辯，反問是否顧客清點數量有誤，眼見證據擺在眼前百口莫辯認錯，但強調沒有人偷吃。影片曝光後，不少網友紛紛留言，「不是沒吃，是還沒來得及吃」、「這明明就是偷」、「公布店家」，但也有人幫店家說話，「店家應該留樣，避免糾紛，但這數量留得有點多」。



