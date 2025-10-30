畫面曝光！公車爆胎連撞停車格2車 保時捷半毀車主心碎

記者楊忠翰／台北報導

北市黃姓女司機駕駛公車時突然爆胎，導致車輛失控擦撞停車格的2部轎車。（圖／翻攝畫面）

台北市內湖區驚傳公車事故，27日傍晚5時許，1部公車行經成功路四段時，因不明原因發生爆胎，整部車瞬間失控向右偏移，還擦撞路旁停車格內的保時捷，所幸這起事故並無人員傷亡，但保時捷半邊全毀，已讓車主心碎不已。

內湖分局表示，27日傍晚5時50分，勤務中心接獲報案，指出成功路四段成功公園前發生交通事故；警員到場了解後發現，黃姓女司機（51歲）駕駛公車，沿成功路四段西向東方向行駛，因右前輪突然爆胎，導致車輛向右偏移，右前車頭擦撞路旁停車格內2部轎車。

內湖分局指出，本案無人受傷，警員對黃女進行酒測，數值為0毫克，後續雙方將自行協調賠償事宜；值得一提的是，事後保時捷車主在《Threads》發文，內容提及「在停車格被公車撞的機率有多高？半邊車全毀⋯心碎的一天。」等字句，顯然對愛車遭撞感到萬分心疼。

