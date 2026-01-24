畫面曝光！台中27歲女駕駛深夜闖紅燈 2機車同遭擊落釀2傷

【記者鮮明／台中報導】台中市1名27歲楊姓女子昨（23日）深夜開車行經北區榮華街與太原路口，竟然無視號誌闖紅燈，導致左側2輛機車來不及反應，同時撞上楊女轎車的左側車身，造成2名年輕女騎士受傷，所幸均無大礙。3名駕駛均未飲酒，初步研判楊女闖紅燈是肇事主因，由警方進一步處理中。

台中市警二分局昨晚10時22分接獲報案，北區太原路與榮華街口發生一起自小客車與2輛機車發生碰撞，到場後發現是1名楊姓女子（27歲）駕駛自小客車由由進化北路沿榮華街往漢口路方向直行，行經太原路口時，與石姓女子（27歲）、郭姓女子（24歲）分別騎乘的機車發生碰撞。

根據監視器及民眾行車紀錄器畫面，當時楊女開車行經路口時燈號為紅燈，但她卻無視燈號，稍稍減速後直接通過路口，石女、郭女來不及反應，撞上轎車的左側車身後雙雙連人帶車倒地。

郭女傷勢較輕，腿部擦挫傷，立即起身未送醫；石女嘴部及身體多處擦挫傷，所幸送醫治療後沒有大礙。

現場經員警依法實施酒測，三方駕駛均無酒駕情形，事故原因已依規定蒐證處理，並調閱路口監視器影像，釐清案情。

第二分局分局長鍾承志呼籲，夜間行經路口務必減速慢行、確實遵守交通號誌，避免因一時疏忽釀成事故，共同維護用路安全。

白色轎車闖紅燈遭2輛機車攔腰撞上。翻攝Threads/okay_long_kissy

白色轎車闖紅燈釀禍。民眾提供

事故發生在台中市北區榮華街與太原路口。民眾提供

