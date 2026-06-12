畫面曝光！台東池上驚喜上演「三羊開泰」 同框喝水全錄下

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3隻野山羊自在飲水、警戒、停留，展現人類生產空間與野生動物共享棲地的自然樣貌。 圖：國發會池上青培站／提供

[Newtalk新聞] 台東池上一處農場近日意外記錄到三隻保育類台灣野山羊(長鬃山羊)同時現身水源地的珍貴畫面，畫面中三隻山羊自在飲水、警戒與停留，呈現農業生產空間與野生動物共享棲地，最自然的樣貌，團隊驚喜形容為「三羊開泰」的生態喜訊。

這段影像回傳後，團隊成員將其視為長期生態監測累積的重要成果。國發會池上青年培力站永續專員吳柏緯表示，團隊持續推動生態相機監測系統，累積生態履歷與生態力資料，建立可量化、可驗證並可長期追蹤的生物多樣性數據。

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吳柏緯指出，此次拍攝地點並非國家公園或自然保護區，而是位於一處友善農業經營土地。透過長期設置的生態相機，目前已有7位在地農友參與監測計畫，累積超過1萬筆有效生態紀錄，包含山羌、白鼻心、食蟹獴等物種，如今再捕捉到三隻台灣野山羊同框畫面，更凸顯農地、水源與森林連結所形成的生態廊道價值。

如今生物多樣性已從環境議題延伸至企業治理與永續金融評估的重要指標，但目前仍缺乏足以反映在地生態的長期數據。至於這筆「三羊開泰」的珍貴影像，未來是否能進一步與企業永續專案合作、納入生物多樣性揭露內容，團隊則保留更多想像空間，也期待外界共同參與討論。

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