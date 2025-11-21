畫面曝光！台灣網美「全身名牌吃霸王餐」 紐約餐廳傻眼：坐5小時還叫我們報警
32歲台灣籍網美Pei Chung，近日因多次在紐約高級餐廳吃霸王餐，頻頻登上美國媒體。如今她又再犯，「白吃」過程全被店家錄了下來，她穿全身名牌，在店內待了5小時，最後拒絕付款走人，畫面曝光引發熱議。
根據《紐約郵報》報導，Pei Chung本週三（19日）晚間再度現身布魯克林名店「Hole in the Wall」，她身穿華麗皮草外套、Prada洋裝、羊絨貝雷帽，手提白色Louis Vuitton包，並點了3道主菜，包含香煎鮭魚、培根蛋奶義大利麵、布拉塔沙拉。不過餐廳員工指出，她幾乎沒吃任何食物，而是一直滑手機，「從下午5點半坐下後，就這樣滑了5小時」。
不怕被抓？回「好啊報警」氣炸店員 餐飲圈開始檢舉她
化名的餐廳員工Ross表示，他與店經理早就認出Pei Chung的身分，還上前提醒：「如果沒有付款方式，就不能保留這些餐點。」怎料鍾女不但毫不在意，甚至輕蔑地笑一笑，接著走進洗手間，最後悄然離去。
Ross指出，Pei Chung對報警毫無畏懼，「我們經理威脅要叫警察，她還回『好啊，請叫』。」店家最終選擇不與她正面衝突，「因為她就是個嬌小女孩，我們也不太想牽扯到警察。」
員工認為，Pei Chung之可以如此囂張，是因為她完全掌握警方「不想處理」這類案件的心態，「警察根本不想花力氣寫報告、帶她回警局，她自己很清楚。」
此外，隨著風波不斷，她的IG追蹤人數卻從1.3萬飆升至 2.2 萬。Ross狠批，她完全把自己當成網紅來操作，其實沒有精神問題，完全是為了聲量而行動：「這就是Gen Z的TikTok 鬧劇，她根本很正常。警察來越多，她就越能爆紅。」
目前業者已開始在當地餐飲圈內投訴她，希望降低其他餐廳受害的風險。
不只吃霸王餐還是惡鄰居？ 被爆：欠125萬租金常鬧事
事實上，Pei Chung已多次吃霸王餐，她上週六才因在Sea Thai及米其林義式餐廳Misi逃單兩度被捕，但皆獲釋無羈押。本週二，她又在以色列名店12 Chairs落跑不付錢，管理層證實此事。
Pei Chung出生於台灣，2019年以全額獎學金進入普拉特學院（Pratt Institute）資訊體驗與科技相關研究所。之後曾在摩根大通銀行任職至2023 年。她從2021年起入住威廉斯堡高級公寓，但2023年開始就沒繳房租，至今積欠超過4萬美元（約新台幣125萬元）租金。
鄰居也向媒體投訴，稱她長期舉止怪異，包括在走廊大吵大鬧、丟棄髒口罩和壞掉吸塵器，甚至疑似用紅唇膏在鄰居門上寫名字，蓄意騷擾。
