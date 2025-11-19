畫面曝光！嘉義市議員黃露慧夫遭控偷摸按摩員小腿 業者還原：非首次

記者廖國雄、林昱孜／嘉義報導

嘉義市議員黃露慧丈夫遭業者指控，多次偷摸女按摩員小腿。（圖／業者提供）

嘉義市議員黃露慧的王姓丈夫，遭越氏洗髮店控訴，趁著按摩員工作室偷摸小腿，對此，黃露慧坦承，丈夫有按摩習慣，造成當事人反感，感到抱歉。店家18日受訪時，也還原王男毛手毛腳過程，而讓業者決定PO網的關鍵在於，王男遭抓包被趕離現場時還咕噥了句：「別家店可以，我以為你們也可以」。

王男離開前說「別家店可以，我以為你們也可以」，讓業者決定PO網。（圖／業者提供）

男子趴著按摩，手開始不安分，垂下來碰觸到按摩員小腿，而且還不只一次，業者早已有防備心，在現場拿手機蒐證完整個過程，接著請按摩員停止工作，請客人起身離開。業者還原整個過程，男客伸鹹豬手被抓包，連忙表示，不好意思下次不會了。

業者還原王男伸鹹豬手的過程，事後他遭起底是嘉義地檢署書記官、議員黃露慧丈夫。（圖／記者廖國雄攝影）

業者強調根本不可能讓王男再上門消費，而王男在離開前說了句：「別家店可以，我以為你們也可以」，讓店家怒把整件事PO上網。業者表示，王男來店內消費至少三次，這一次又出現在預約明單內，店內按摩師面面相覷沒人想接，一問之下，才知道王男會毛手毛腳，因此，在這次他上門消費時，才會錄影蒐證。

嘉市議員丈夫爆出性騷，她對當事人相當抱歉。（圖／翻攝黃露慧臉書）

王男事後身份曝光，為嘉義地檢署書記官，也是嘉義市議員黃露慧丈夫，傳出涉嫌性騷事件，嘉義地檢署主任檢察官江金星表示，王男下班時間行為欠妥，造成店家服務人員感受不佳，內部已經啟動調查，王男表示歉意，同時教召開人事考核會議，依法審議懲處。

市議員黃露慧則表示，知道丈夫有按摩的習慣，平常壓力大時會去按摩，如果在按摩過程中，有不小心碰觸到按摩師的小腿造成當事人不愉快的反感，「我感到很抱歉，我誠摯對當事人表示歉意」；黃露慧說，其實不管是有意還是無意，只要碰觸到別人的身體，都是不對的，要尊重他人的身體自主權。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

