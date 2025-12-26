畫面曝光！大甲溪南岸佳陽部落 首度發現黑熊出沒
首次上稿 12-26 22:40更新時間 12-27 05:52
〔記者張軒哲／台中報導〕台中大梨山地區佳陽部落，首度發現黑熊蹤跡，林業署台中分署於12月中旬拍攝到台灣黑熊出沒的影像，這是梨山地區大甲溪南岸，首次以相機監測記錄到黑熊出沒，林業署向周邊居民積極宣導防範，避免人熊衝突發生。
林業署台中分署透過梨山地區部落周邊，設置的紅外線自動相機監測資料發現，於12月中旬在佳陽部落的產業道路上(佳陽部落2公里外山路)，拍攝到台灣黑熊出沒影像，且數日前亦接獲民眾通報，福壽山農場附近有人目擊疑似黑熊身影，但未取得影像資料。
林業署表示，依據長期監測調查成果顯示，和平區大甲溪沿線山域是台灣黑熊活動棲地，梨山地區過去多在大甲溪北岸記錄到黑熊出沒，考量大甲溪兩岸皆為黑熊族群活動範圍，為預防人熊衝突，已於梨山地區部落周邊山域陸續設置38台紅外線自動相機進行預警監測。
這次拍攝黑熊地點位於大甲溪南岸產業道路，地處偏遠平時來往車輛不多，距離最近佳陽部落約2公里以上，向與林地交界處周邊部落居民逐一宣導，提醒居民妥善管理食物、飼料、廚餘與垃圾，降低黑熊被食物吸引而來的風險。
林業署呼籲，民眾於山區活動遇見黑熊，應保持冷靜，避免靠近、追逐或拍照等驚擾黑熊行為。進入山區活動應結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧或可發出聲響的器具，做好個人食物管理。
更多自由時報報導
劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？
高雄這個「五叉路口」好複雜 道工處:改好了
2026元旦新制一次看！ 這些補助不要錯過
大尾白金土魠入袋！澎湖船長逐浪一攫千金圓夢
其他人也在看
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 14 小時前 ・ 7
今最低溫探7.4度「還沒冷完」！冷氣團減弱還要等這天
今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今天清晨冷氣團達到最強時刻，且最低溫僅7.4度。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 2
今年是暖冬？粉專舉「霸王寒流」打臉：跨年後恐有強烈冷空氣襲台
今（26）日受到大陸冷氣團影響，是這幾日氣溫最低的時段，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，本波冷氣團挾帶豐沛水氣，中、北、東部部分山區有下雪或雨夾雪的機會。另外，有不少人質疑今年是否是暖冬？對此，台灣颱風論壇以2016年的「霸王寒流」為例，提醒民眾不要太早下定論，且根據預報，跨年後可能會有一波強烈冷空氣襲台。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 10
台灣恐出現雙段式降溫！鄭明典示警這處「3小時降4.1度」：很有感
生活中心／巫旻璇報導耶誕節冷空氣報到！今年最後一波大陸冷氣團今（25）日南下，全台氣溫明顯下降，入夜後寒意將隨時間加劇。氣象署提醒，北部與東北部地區可能出現局部較大雨勢，民眾外出務必留意天氣變化，並記得攜帶雨具。對此，前中央氣象局長鄭明典也在臉書分享，中部以北沿海鄉鎮已出現「快速降溫」現象。民視 ・ 1 天前 ・ 12
50度溫水加速吐沙！無毒教母：蛤蜊「堆疊」恐白忙一場
低脂高蛋白的蛤蜊雖然營養價值極高，但貝類含有塑膠微粒的問題不容忽視，購買回家的蛤蜊必須先完成吐沙程序才能冷藏保存，透過正確的浸泡方式，可去除高達9成的塑膠微粒。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
冷氣團直灌「1小時降1度」半個台灣急凍還沒完…氣象署揭最冷時段
受大陸冷氣團影響，今（25）日晚間起全台氣溫明顯下探，預估今晚至明（26）日清晨為此波最低溫時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約14至16度、空曠地區仍可能更低。前氣象局長鄭明典稍早也指出，不少測站都有平均降溫超過每小時下降1度，台北測站已經出現14度，達標冷氣團，他也說「繼續看還能降多少？」截至今晚7時，台北於傍晚5時許出現13.2度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
又濕又冷！北北基宜大雨特報 一路下到明天
受到大陸冷氣團及東北季風影響，北台灣又濕又冷，氣象署發布大雨特報，提醒今(26)日基隆北海岸及台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
跨年天氣回暖！下波冷空氣「恐達寒流等級」影響時間曝光
今（25）日天氣明顯變冷，但南北也呈現明顯的溫度差，苗栗以北到宜蘭高溫僅有17-18度，加上下雨變得更加濕冷，不過南部、台東最高還有26度。天氣職人吳聖宇指出，下波強冷空氣團恐在元旦過後南下，甚至可能達寒流等級，要持續關注相關預報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
又濕又冷！4縣市大雨特報 持續時間曝光
即時中心／潘柏廷報導受到大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，而中央氣象署今（26）日上午10時10分針對基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣發布大雨特報，影響時間將從今日上午至明（27）日。民視 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
最冷時刻來了！入夜「跌破10度」凍到明晨 跨年3地濕答答
冷氣團發威！中央氣象署今（25）日表示，今晚至明晨是這波冷氣團最冷時刻，全台幾乎都低於14度，入夜後局部地區可能跌破10度，桃園以北及宜蘭地區要留意局部較大雨勢，週六起（27日）天氣逐日好轉。不過下週二（30日）又有新一波東北季風，屆時又將降溫轉雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
氣象署揭跨年低溫、降雨機率 未來10天天氣一次看
大陸冷氣團南下，各地越晚越冷；迎風面桃園以北及宜蘭雨勢較大。氣象署說，今天（25日）大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫越晚約低，白天北部、宜蘭高溫僅18、19度，整天濕冷，中南部及臺東高溫22至24度，今夜至明晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫僅12、13度，南部及花、東約14至16度，空曠地區可能會再低一些。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
0度線逼近！入冬最強冷氣團巔峰來了 北台灣濕冷、6縣市低溫恐探10度↓
中央氣象署指出，受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今（26）日新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。此外，氣象署針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣等4縣市發布大雨特報，提醒台北山區、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨發生機率。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
冷氣團發威！全台低溫排行「這地區」只剩7.4度 雨勢一路下到跨年
真的有夠冷！今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及台灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今日清晨冷氣團達到最強時刻，且全台最低溫在馬祖南竿（連江縣）僅7.4度。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發起對話
清晨最低溫10.1度！冷氣團發威「6縣市低溫特報」明起冷氣團減弱
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新北市石碇區的攝氏10.1度。氣象署表示，今天（26日）水氣增多，4縣市大雨特報，清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，6縣市低溫特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天（27日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，苗栗以南日夜溫差大，水氣稍減，周日、下周一（28日、29日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣較涼，新竹以南日夜溫差大，水氣減少，下周二到下周四（30日到1日）北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼，迎風面水氣稍增。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 22 小時前 ・ 6
玉山下雪了！ 雪山積雪達４公分 銀白世界驚豔遊客
記者鄭錦晴、劉晴文、張正量∕綜合報導 大陸冷氣團來襲，玉山北峰、合歡山、雪霸國家公園…中華日報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
冷氣團發威！今晨急凍10.1度 4縣市大雨警報「又濕又冷」
（記者張芸瑄／綜合報導）今（26）日清晨冷氣團影響最劇烈，新北石碇出現全台最低溫10.1度，氣象署指出，本波冷 […]引新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
一分鐘報天氣 / 週六 (12/27) 週末大陸冷氣團將減弱，各地氣溫略回升
明天天氣如何？ 週六冷氣團高壓中心出海，強度也將減弱，中高層持續有槽線通過台灣，北部東部維持陰陣雨天氣，苗栗以南為多雲到晴天氣。氣溫方面，苗栗以北及花東高溫仍於20度左右，台中以南高溫為21至25度，往南轉熱，不過各地夜間低溫仍明顯，預估北部東部低溫約14~16度，西半部受到輻射冷卻影響，局部低溫有12~14度，近山區仍要留意有10度或10度以下低溫。 週日轉為高壓迴流偏東風環境，迎風面北海岸、東北角及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，大台北地區為多雲時陰天氣，西半部地區普遍為晴到多雲天氣。氣溫方面，各地高溫可來到20度，不過北部東部仍較冷，新竹以南高溫為22至25度，整體會稍暖和，各地在夜間清晨時段局部低溫仍有14~17度機會，近山區及平地空曠處則受到輻射冷卻影響，局部有12~15度機會。 下週一至週二維持高壓迴流偏東風到東南風環境，除了東北部及東部地區為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣，氣溫方面，北部東部可稍回升至23度，西半部高溫約24~28度，整體氣溫舒適到暖和，西半部於夜間清晨有輻射冷卻帶來10度以上溫差，局部低溫約13~16度，其餘地區低溫約15~17度。 下週三為今年最後一日，受到東北季風增強影響，中午起水氣將增多，北部東部將轉陰陣雨天氣，預估跨年夜將為陰雨綿綿天氣，受到東北季風持續影響，於1/2日有機會再達大陸冷氣團等級，後續至下下週一起至下下週三更有預報顯示達寒流等級，屆時嘉義及花蓮以北都有10度以下機會，加上水氣偏多，中部以北山區仍有再度降雪可能。預報時間仍長，是否達寒流等級需持續追蹤觀察。 以上氣象由 天氣風險 / 薛皓天 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 13 小時前 ・ 發起對話
冷氣團發威！新北石碇10.1度 4縣市大雨特報
冷氣團大舉南下，中央氣象署預估今（25日）晚明（26日）晨是這波氣溫最低時候，中部以北、宜蘭下探12度。新北市石碇區今晨出現10.1度低溫。東北季風影響，今26日基隆北海岸、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
全台凍番薯再冷2天！週末漸回溫 跨年夜恐有雨
氣象署今晨發布低溫特報，其中新北市與宜蘭縣亮起橙色燈號，顯示當地有出現持續10度左右或以下低溫的可能性，須特別注意保暖防寒；另外，桃園市、新竹縣、苗栗縣與金門縣則列為黃色燈號區域，也有10度以下低溫發生的機率，提醒民眾加強保暖措施，慎防低溫造成健康風險。氣象...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
武嶺下冰霰！ 追雪族嗨堆雪人 女拍照露腿不怕凍
台中市 / 綜合報導 大陸冷氣團發威，合歡山清晨氣溫直降到1.3度，下起冰霰，不少民眾衝上武嶺亭追雪，遊客打雪仗、堆雪人，氣氛超嗨，還有人不怕冷穿短裙，就是要拍出美照，看到山上下起冰霰，民眾追雪成功，都很興奮。四五位年輕人全身包緊緊，從地上挖起雪球打起雪仗，笑聲連連，還有民眾上山，開心和武嶺亭照片合照，就算氣溫超低，但愛美不怕流鼻水，還是要穿短裙拍出美照。汽車上，民眾夾出小冰鴨和雪人，一二三四五好多隻在引擎蓋排成一列，{{{遊客說：「遊客，雪人搬上車。」還有人昨天上山住，一早看到下起雪霰，花了一個多小時，堆起小雪人，抱著帶上車享受玩雪的快樂。民眾說：「超級開心，很興奮。」大陸冷氣團發威，南投合歡山一早氣溫直降1.3度，清晨6點39分下起冰霰加冰雹，武嶺亭現場白茫茫一片，座椅覆蓋上一層雪霰，遊客衝上來追雪，看到山上下起冰霰直呼幸運。低氣溫加上水氣，山上持續下起雪霰，陸續有民眾來追雪，公路局也提醒，台14甲線昆陽至大禹嶺路段，上午8點起限加掛雪鏈通行，民眾上山一定要加掛雪鏈，避免沒雪鏈打滑。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前 ・ 1