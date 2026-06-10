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即時中心／潘柏廷報導

最新消息！台北市大同區捷運北門站外的人行道，今（10）日上午民眾行走在3號出口外頭的人行道時，地面突然凹下去形成天坑，導致上頭的變電箱慘遭「吞噬」；大同分局上午9時許接獲報案，鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。

從警方提供的監視器畫面，可以看到有兩名撐傘的行人，行走在北門站3號出口外頭的人行道時，突然驚見在變電箱下方的一處地面凹下去，使得變電箱慘遭「吞噬」；警方獲報到場，立即拉起封鎖線，避免民眾誤踩跌倒受傷。

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最新／捷運北門站外人行道驚見「天坑」！變電箱慘遭「吞噬」畫面曝光了

捷運北門站外驚見天坑。（圖／民視新聞翻攝）

原文出處：快新聞／畫面曝光！捷運北門站外人行道「驚見天坑」 變電箱慘遭吞噬...

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