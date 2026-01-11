畫面曝光！柯文哲、蔡正元同框翹腳 一起秀出「電子腳鐐」

前立委蔡正元因「三中案」遭判刑3年6月，國民黨主席鄭麗文日前在中常會上特別頒發「實踐一等獎章」，並直言蔡正元將「帶著勳章入獄」，引發外界關注。蔡正元昨（10）日晚間再度成為話題焦點，於臉書貼出與前民眾黨主席柯文哲同框合照，兩人一同翹腳，刻意秀出各自配戴的「電子腳鐐」。

蔡正元10日在臉書貼文中以「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」形容這場會面，指出此次是應柯文哲之邀，參與「土城十講」第九講的錄影，兩人同樣在配戴電子腳鐐的狀態下，暢談《台灣島史記》相關內容。貼文一出，隨即在政壇與網路社群掀起討論。

廣告 廣告

蔡正元也轉述，柯文哲透露自己曾花了一個月時間，在台北看守所內讀完《台灣島史記》上、中、下三冊；而該書正是蔡正元耗時十年完成的著作，蔡也笑稱，自己同樣是在一個月內、於看守所中完成全書校對，兩人經驗形成特殊對照。

此外，蔡正元提到，錄影後柯文哲作東邀請晚餐，席間還包括前立委邱毅、郭正亮出席，由民眾黨秘書長周榆修及前副秘書長許甫作陪。蔡正元形容，這是一場「難得的聚餐」，也讓這場「電子腳鐐同框」的畫面更添政治話題性。

許多網友和時事評論員也在留言區下方表示「請二位加油」、「令人敬佩的難兄難弟」、「英雄惜英雄，歷史會記住這一個時刻」、「欣賞的兩個真男人」、「眾志成城！加油」、「兩位都辛苦了」。

【看原文連結】